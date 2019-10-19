Mynet Trend

Kazaya sebep oldu ve kaçtı! Genç Emel'den acı haber

ege.yildirim ege.yildirim
GÜNDEM  | 19.10.2019 04:53 | Son Güncelleme

Sivas'ta tali yoldan bulvara kontrolsüz giren lüks otomobilin halk otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Çarpışma sonrası kazaya sebep olan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Korkunç kaza anı otobüsün güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, İsmet Yılmaz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz ismi öğrenilemeyen lüks otomobil sürücüsü tali yoldan bulvara kontrolsüz girerek M.B. yönetimindeki halk otobüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisi ile yoldan çıkan halk otobüsü yol kenarındaki tarlaya düştü. Kazada otobüs sürücüsü yaralanırken isminin Emel Duru Duygu (22) olduğu öğrenilen kadın yolcu yan yatan otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ KAYIPLARA KARIŞTI

Kazaya sebep olan araç hurdaya dönerken sürücüsü ise kayıplara karıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından otobüs şoförü hastaneye sevk edildi. Otobüsün altında sıkışan kadın yolcunun cesedi uzun uğraşılar sonucu çıkartıldı. Feci kaza anı otobüsün güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde olay yerinde hayatını kaybeden yolcunun son görüntülerinin otobüsün ön camına yansıdığı görüldü.

Öte yandan otobüste sadece bir yolcu ile şoförün bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Adana'da kına gecesine giderken kaza yaptılar: 2 ölü, 5 yaralıAdana'da kına gecesine giderken kaza yaptılar: 2 ölü, 5 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sivas halk otobüsü kaza

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da sır ölüm! Kimliği belli oldu

İstanbul'da sır ölüm! Kimliği belli oldu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da vahşet! Boğazı kesilerek öldürüldü

İstanbul'da vahşet! Boğazı kesilerek öldürüldü

'Şaka yapmak isterken yanlışlıkla vurdum' demişti! Korkunç olayda yeni gelişme

'Şaka yapmak isterken yanlışlıkla vurdum' demişti! Korkunç olayda yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kazada canını zor kurtardı ama aklı bambaşka bir şeydeydi!

Kazada canını zor kurtardı ama aklı bambaşka bir şeydeydi!

Adana'da kına gecesine giderken kaza yaptılar: 2 ölü, 5 yaralı

Korkunç kaza! Yeğenlerinin mutlu gününe giderken can verdiler!

Yediği tatlının hesabını ödememek için öyle bir şey yaptı ki! Akıllara Kemal Sunal'ın meşhur filmi geldi

Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki! Akıllara Kemal Sunal'ın meşhur filmi geldi

Otomobilin çarptığı üniversiteli 2 kız öldü

Üniversiteyi yasa boğan ölümler!

Cinnet getirip kendini, eşini ve kızını yakmıştı! Olayın ayrıntıları ortaya çıktı

Dehşet verici olayla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!

Seçim günü tartıştığı kadının başörtüsünü çeken Sühendan Göy'ün cezası belli oldu

Tartıştığı kadının başörtüsünü çekmişti! Cezası belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.