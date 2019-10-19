Adana'da kına gecesine giderken kaza yaptılar: 2 ölü, 5 yaralı

Kaza, Karaisalı ilçesi Eğlence Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Erol ve Selda Erol çiftinin Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi’nde bir düğün salonundaki kına gecesine gitmek için damadın halası ve yakınları Karaisalı ilçesinde otomobilleriyle yola çıktı. Seyir halinde olan otomobil kamyonet ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

ACI HABERİ ALAN ÇİFT KINA GECESİNİ BİTİRDİ

Olay yerine gelen itfaiye CANKUR ekipleri araçta sıkışan kişileri çıkartarak ambulanslara bindirdi. Kazada yaralanan 5 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken 2 kişi de hayatını kaybetti. Kazada ölenlerden birinin damadın halası olduğu öğrenildi.

Öte yandan acı haber alan Ahmet Erol ve Selda Erol çifti ise kına gecelerini sonlandırdı. (İHA)