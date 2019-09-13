Sinemeda John Wick serisiyle fırtına gibi esen ve kariyerinde zirve yaptığı Martix'in yeni filmine hazırlanan Keanu Reeves hakkında merak edilenleri anlattı. Hayatında kimsenin olmadığını ve tek başına takılanlardan olduğunu belirten 55 yaşındaki oyuncu tekrar canladıracağı Neo karakteri için "Onun değerlerine saygı duyarak, uygun bir şekilde yaşamaya çalışıyorum" dedi. Lübnanlı aktör Keanu Reeves, The Jakarta Post gazetesine samimi açıklamalarda bulundu. 2000’lere damga vuran The Matrix filmiyle kariyerinin zirvesine çıkan, bugünlerde de John Wick serisiyle anılan ve yeni Matrix filmiyle konuşulan 55 yaşındaki oyuncu, hakkında merak edilenleri anlattı.

Ünlü aktör, “Başrolünde yer aldığınız The Matrix serisindeki Neo karakterine ne kadar benziyorsunuz” sorusuna, “Aslında o, benden çok daha iyi bir adam. Ama ben de onun değerlerine saygı duyarak, uygun bir şekilde yaşamaya çalışıyorum.” şeklinde cevap verdi. Hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Revees, tek başına takılanlardan olduğunu ve günün birinde aşık olmak istediğini söyledi.