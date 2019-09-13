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Keanu Reeves hakkında merak edilenleri anlattı

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SİNEMA TV  | 13.09.2019 10:37 | Son Güncelleme

Sevilen aktör Keanu Reeves hakkında merak edilenleri anlattı.

Keanu Reeves hakkında merak edilenleri anlattı

Sinemeda John Wick serisiyle fırtına gibi esen ve kariyerinde zirve yaptığı Martix'in yeni filmine hazırlanan Keanu Reeves hakkında merak edilenleri anlattı. Hayatında kimsenin olmadığını ve tek başına takılanlardan olduğunu belirten 55 yaşındaki oyuncu tekrar canladıracağı Neo karakteri için "Onun değerlerine saygı duyarak, uygun bir şekilde yaşamaya çalışıyorum" dedi. Lübnanlı aktör Keanu Reeves, The Jakarta Post gazetesine samimi açıklamalarda bulundu. 2000’lere damga vuran The Matrix filmiyle kariyerinin zirvesine çıkan, bugünlerde de John Wick serisiyle anılan ve yeni Matrix filmiyle konuşulan 55 yaşındaki oyuncu, hakkında merak edilenleri anlattı.

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Ünlü aktör, “Başrolünde yer aldığınız The Matrix serisindeki Neo karakterine ne kadar benziyorsunuz” sorusuna, “Aslında o, benden çok daha iyi bir adam. Ama ben de onun değerlerine saygı duyarak, uygun bir şekilde yaşamaya çalışıyorum.” şeklinde cevap verdi. Hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Revees, tek başına takılanlardan olduğunu ve günün birinde aşık olmak istediğini söyledi.

Röportajında sıkıcı biri olduğunu söyleyen Keanu Revees, motosiklet tutkusuyla ilgili: “Motosikletlerin kendine has estetiğini, titreşimini, hareketini ve özgürlük hissini seviyorum. Aslında motor kullanmak, biraz da heyecan verici. Fiziksel bir zevk alıyorsunuz ve düşünüp hissedebilmeniz için de mükemmel bir araç; ya da tam tersi, düşünmeyip, hissetmemek için...” dedi.

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John Wick’e başlarken beklentisi olmadığını söyleyen 55 yaşındaki aktör, hikayenin devamının geleceğini hiç düşünmemiş. İzleyiciler sayesinde filmin bir seriye döndüğünü dile getiren aktör, izleyicilere teşekkür etti.


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Anahtar Kelimeler:
Keanu Reeves John Wick Martix

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