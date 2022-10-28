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Keanu Reeves'i hedef almıştı! Friends yıldızı Matthew Perry geri adım attı

28.10.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağımlılığı yüzünden ölüme çok yaklaştığını ve doktorların yüzde 2 yaşama şansı olduğunu söylediği açıklamasıyla gündemde olan Friends yıldızı Matthew Perry, kitabında meslektaşı Keanu Reeves'i hedef almasının ardından özür diledi.

Keanu Reeves'i hedef almıştı! Friends yıldızı Matthew Perry geri adım attı

Meslektaşı Keanu Reeves'i hedef alan Friends yıldızı Matthew Perry'den tepkiler sonrasında özür geldi.

Kaleme aldığı anı kitabında Perry, 23 yaşındayken aşırı dozdan hayatını kaybeden oyuncu River Phoenix'in erken ölümüyle ilgili düşüncelerini ve üzüntüsünü aktarırken Perry "Neden Phoenix River ve Heath Ledger gibi orijinal düşünürler ölüyor da Keanu Reeves hala aramızda yürüyor?" ifadelerini kullandı.

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Perry, kitabında Phoenix ile 'The Matrix' yıldızı arasında bir fark ortaya koyarken buna atıfta bulunuyor nefretin nedenini ise açıklamıyor.

Perry'nin ifadeleri, Reeves hayranlarının tepkisini çekti. 1990'lardaki ününü sürdüremeyen ünlü oyuncu, Reeves'in adını yeniden gündeme gelmek için kullanmakla suçlandı.
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Gelen tepkiler sonrasında bir açıklama yayınlayan Perry, "Aslında Keanu'nun büyük bir hayranıyım. Rastgele bir isim seçtim, benim hatam. Özür dilerim. Onun yerine kendi adımı kullanmalıydım" dedi.

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