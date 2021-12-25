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Keanu Reeves'in 'Matrix'ten kazandığı para ortaya çıktı

25.12.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma günü vizyona girecek olan 'The Matrix Resurrections'ın başrol oyuncusu Keanu Reeves'in kazancı gündem oldu. İşte Keanu Reeves'in 'Matrix' serisinden aldığı ücretler...

Keanu Reeves'in 'Matrix'ten kazandığı para ortaya çıktı

Sinema dünyasının efsane filmlerinden biri olan 'Matrix' yıllar sonra beyazperdeye dönmek için gün sayıyor. Cuma günü vizyona girecek olan 'The Matrix Resurrections', HBO Max platformunda da yayınlanmaya başladı.

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Platform, serinin başrol oyuncusu Keanu Reeves'in kazancını gündeme taşıdı. Kanadalı aktörün bugüne kadar oynadığı dört filminden elde ettiği kazanç açıklandı.

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YÜKSEK GİŞE SONRASI 35 MİLYON DOLARA TAMAMLADI

1999 yapımı 'Matrix' serisinin ilk filminde ön ödeme olarak 10 milyon dolar alan Keanu Reeves, yüksek gişesi sonunda maaşını 35 milyon dolara tamamladı. Reeves'in serinin ikinci ve üçüncü filmlerinden aldığı ücret tam olarak bilinmiyor. Celebrity Net Worth adlı site, 57 yaşındaki yıldızın bu iki filmin gişesi ve DVD satışları dahil 120 milyon kazandığını yazdı.

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'Matrix 4' filminden ilk ödeme olarak 12 ila 14 milyon dolar kazandığı belirtilen Reeves'in gişe rakamları sonrası da yapımın hasılatına göre ek kazanç elde etmesi bekleniyor.

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