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Keanu Reeves, Matrix 4’ten sonra mola vermiyor! Constantine 2 geliyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Keanu Reeves, bombaları peş peşe patlatıyor. Önce John Wick sonra Matrix 4 şimdi de Constantine 2... 15 yıl önce vizyona giren Constantine filminin devamının çalışmalarının başladığı aktarıldı.

Keanu Reeves, Matrix 4’ten sonra mola vermiyor! Constantine 2 geliyor

Keanu Reeves, gelecek sezonda devam filmleriyle izleyenlerle buluşacak. Çekimleri devam eden Matrix serisinin 4. filminin ardından bu kez, 2005 yapımı çizgi roman uyarlaması Constantine’nin devam filmi Constantine 2’nin geleceği açıklandı!

Keanu Reeves’in, bundan tam 15 yıl önce vizyona giren “Constantine” filminin devamı için hazırlıklara başladığı öğrenildi.

CONSTANTİNE 2 MÜJDESİNİ PETER STORMARE AÇIKLADI

Constantine 2’nin hazırlıklarını, Peter Stormare açıkladı! Daha önce de birçok kez gündeme gelen ve söylenti olarak duyulan devam filmi hakkında, filmde Lucifer karakterine hayat veren Peter Stormare’den gelen sosyal medya paylaşımı bir açıklama oldu. Stormare resmi Instagram hesabından, ikinci film üzerine çalışmaların başladığını duyurdu.

CONSTANTİNE KONUSU

Hellblazer adlı çizgi romandan uyarlanan filmde Keanu Reeves; Rachel Weisz, Tilda Swinton, Peter Stormare, Djimon Hounsou ve Max Baker gibi oyuncularla rol almıştı. Filmin yönetmenliğini ise “Açlık Oyunları” film serisinin de yönetmeni olan Francis Lawrence üstlenmişti.

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