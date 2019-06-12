Keanu Reeves'ten takdirlik hareket: Asla temas yok!

Geçtiğimiz günlerde metroda inenlere öncelik verip kadınlara da yerini verdiğini gösteren gizlice çekilen görüntüsüyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Keanu Reeves, bir kez daha nezaketini kanıtladı.

54 yaşındaki Kanadalı oyuncunun yıllardır hayranlarıyla birlikte çektirdiği fotoğraflarda bir detay dikkat çekiyor.

Reeves, yan yana ve sarılarak poz verdiği hayranlarına asla dokunmuyor. Eliyle onların belini kavramıyor.

Fotoğraflarda Reeves’in eline dikkatli bakınca, yanındaki kişiyi rahatsız etmemek için elini havada tuttuğu görülüyor.

Matrix ve John Wick filmlerinin yıldızı, nezaketinin yanı sıra hayırseverliğiyle de biliniyor. Çeşitli kurumlara milyonlarca dolar bağışlamasının yanı sıra Matrix'in özel efekt ekibine kendi maaşından para vermesiyle de takdir toplamıştı.

Bunun son dönem Hollywood'da patlak veren taciz olayları nedeniyle ilgili olduğu yazılsa da aslında ünlü oyuncunun öteden beri insanlarla 'temas' konusunda mesafeli olduğu biliniyor.





