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Keanu Reeves'ten takdirlik hareket: Asla temas yok!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 12.06.2019 09:42 | Son Güncelleme

Kibarlığı ve hayırseverliğiyle takdir toplayan ünlü oyuncu Keanu Reeves’in hayranlarıyla fotoğraf çektirirken tercih ettiği hareket, nezaketini gözler önüne seriyor. Reeves, asla hayranlarına temas etmiyor.

Keanu Reeves'ten takdirlik hareket: Asla temas yok!

Geçtiğimiz günlerde metroda inenlere öncelik verip kadınlara da yerini verdiğini gösteren gizlice çekilen görüntüsüyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Keanu Reeves, bir kez daha nezaketini kanıtladı.

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54 yaşındaki Kanadalı oyuncunun yıllardır hayranlarıyla birlikte çektirdiği fotoğraflarda bir detay dikkat çekiyor.

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Reeves, yan yana ve sarılarak poz verdiği hayranlarına asla dokunmuyor. Eliyle onların belini kavramıyor.

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Fotoğraflarda Reeves’in eline dikkatli bakınca, yanındaki kişiyi rahatsız etmemek için elini havada tuttuğu görülüyor.

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Matrix ve John Wick filmlerinin yıldızı, nezaketinin yanı sıra hayırseverliğiyle de biliniyor. Çeşitli kurumlara milyonlarca dolar bağışlamasının yanı sıra Matrix'in özel efekt ekibine kendi maaşından para vermesiyle de takdir toplamıştı.

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Bunun son dönem Hollywood'da patlak veren taciz olayları nedeniyle ilgili olduğu yazılsa da aslında ünlü oyuncunun öteden beri insanlarla 'temas' konusunda mesafeli olduğu biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
John Wick Chapter 3 – Parabellum Keanu Reeves sosyal medya instagram hayranlar

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