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Kebabın şifalısı: Sarımsak kebabı tarifi

24.02.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kebaplar, Güney'deki şehirlerden ülkeye hatta dünyaya yayılan lezzetleriyle biliniyor. Yabancı turistlerin, ülkeye geldiklerinde ilk tatmak istedikleri lezzetlerin başında gelen kebaplar, pek çok çeşidiyle damakları şenlendiriyor. Yapması çok da zor olmayan kebap çeşitleri arasında az bilinen sarımsaklı kebap, oldukça nefis bir tada sahip ve pratik olarak yapılabiliyor.

Kebabın şifalısı: Sarımsak kebabı tarifi

Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Bursa ve daha pek çok yörede değişik adlarla, malzemelerle yapılan kebapların en önemli malzemesi tabii ki et veya özel bir kıyma. Etin yanında patlıcan, soğan, domates, sarımsak, biber gibi sebzeler de kebapların vazgeçilmez malzemeleri. Döner kebap, Bursa İskender kebap, Adana kebap, Urfa kebap derken pek de duyulmamış bir kebap daha var ki sağlık ve lezzet fışkırıyor. Sarımsağın şifası ve lezzetinin zırhlanmış etle birleşerek bambaşka bir damak zevkine ulaştığı sarımsak kebabı tarifimizle mutfaklarınıza geliyoruz. Tarifi 1 kg etten veriyoruz ki evdeki herkes bol bol tadabilsin!

SARIMSAK KEBABI TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 kg dana döş ve kuzu but etinden hazırlanmış satır kıyması

  • 2 soğanın rendesi

  • 1,5 tatlı kaşığı kimyon

  • 1 tatlı kaşığı isot ya da pul biber

  • 1 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı kekik

  • 1 tatlı kaşığı biber salçası (Seviyorsanız acı biber salçası koyun.)

  • 1 çorba kaşığı sulu yoğurt

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 20 baş iri dişli sarımsak

FIRIN SOSU İÇİN

  • 1 çay bardağı domates püresi

  • 1 çay bardağı sıcak su

  • 1 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

  • Öncelikle kasabınıza dana döş ve kuzu but etinden satır kıymanızı yaptırın.

  • Bu mümkün değilse aynı eti makinede sadece 1 kez çektirerek de benzer bir kebap kıyması elde edebilirsiniz.

  • Zırhlanmış etinizi/satır kıymanızı derin bir çiğ köfte tepsisine aktarın.

  • İçine kekik, pul biber/isot, karabiber, kimyon ve tuzu ekleyip karıştırın.

  • Yoğurt, salça ve rendelediğiniz soğanı da içine katın.

  • Harcın özleşmesi için köfte gibi yoğurun.

  • Harcı bir kaseye alın ve ağzı kapalı olarak buzdolabında dinlendirin.

  • Her bir baş sarımsağın kabuklarını soymadan, sadece uzun saplarını kesin ve süzgeçte bol suyun altında parçalamadan yıkayın.

  • Sarımsakları süzgeçte bekleterek üzerinde kalan suyun akmasını sağlayın.

  • Geniş bir fırın tepsisini tezgahın üzerine alın.

  • Baş sarımsakları ortadan iki parçaya ayırın.

  • Kebap harcını dolaptan çıkarın ve büyük birer köfte alıp iki yarım baş sarımsağın arasına koyarak tepsiye dizin.

  • Tepsiyi bitişik nizam doldurduktan sonra 180 derecelik sıcak fırına sürün.

  • 25 dakika pişirin.

  • Tepsiyi fırından çıkarıp hazırladığınız sosu dökün.

  • Suyunu çekene kadar fırında kızartın.


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