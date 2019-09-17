Kebabıyla damakları coşturan lezzet: Birecik patlıcanı

Türkiye'nin birçok yerine gönderilen bu patlıcanın, Birecik patlıcanı adıyla satışa sunulduğunu ifade eden Mirkelam, "Patlıcanımız 35 çeşit yemeğe lezzet katmasının yanında kebabıyla da dünyada ve ülkemizde büyük bir üne kavuşmuştur. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde birçok lokantada Birecik patlıcanı ile patlıcanlı kebap yapılmaktadır." dedi.

Yılın sıcak aylarında yetişen patlıcandan yapılan kebaplar, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, yaptığı açıklamada, yörede yetişen patlıcanın lezzetiyle ilçenin tanıtımına büyük katkı sağladığını söyledi.

Birecik patlıcanı, yuvarlak olarak kesildikten sonra parçalarının arasına zırhlanmış kuzu eti konularak yapılan kebabıyla damaklarda ayrı bir tat bırakıyor. Patlıcanlı kebabı yiyenler, unutamadıkları bu lezzeti yeniden tatmak için bölgeye tekrar geliyor.

35 yıllık kebap ustası Kadir Gülbaba da Birecik patlıcanının lezzetini yörenin iklim şartlarından aldığını belirtti. yörede yetiştirilen patlıcanın büyük bir kısmının kebap olarak tüketildiğini vurgulayan Gülbaba, şöyle devam etti:

"Patlıcanları yuvarlak kestikten sonra aralarına zırh ile çekilmiş içinde biraz kuyruk yağı olan kuzu eti gelecek şekilde şişlere yerleştirilir. Daha sonra şişler, közlenmiş ateş üstüne konulur ve patlıcan kebabı güzelce pişirilir. Pişirme işleminden sonra patlıcan kebabı, servis tabağında yanında lavaş ekmek, közde pişirilmiş biber, domates ve soğan ile servis edilir. Gerçekten patlıcan kebabının tadına baktığınızda böyle bir lezzetin hiçbir yerde olmadığını anlayacaksınız."

KEBABI YEMEK İÇİN EN İDEAL DÖNEM AĞUSTOS-KASIM AYLARI

Gülbaba, Birecik patlıcanının belli dönemlerde yetişmesinden dolayı kebabının tadına bakmak isteyenlerin bu dönemde yoğunluk oluşturduğunu ifade etti. Patlıcan kebabını yemek için en ideal dönemin ağustos-kasım ayları olduğunu vurgulayan Gülbaba, şunları kaydetti: