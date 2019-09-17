YEMEK

Kebabıyla damakları coşturan lezzet: Birecik patlıcanı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 17.09.2019 13:48 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da, coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Birecik patlıcanı, kebabıyla damaklarda unutulmayan bir lezzet bırakıyor.

Kebabıyla damakları coşturan lezzet: Birecik patlıcanı

Türk Patent ve Marka Kurumunca "Birecik patlıcanı" ismiyle coğrafi işaret belgesiyle tescillenen yöresel ürün, Fırat Nehri kenarında bulunan ilçenin mikro klima özelliği sayesinde lezzetiyle biliniyor.

Birecik patlıcanı, yuvarlak olarak kesildikten sonra parçalarının arasına zırhlanmış kuzu eti konularak yapılan kebabıyla damaklarda ayrı bir tat bırakıyor. Patlıcanlı kebabı yiyenler, unutamadıkları bu lezzeti yeniden tatmak için bölgeye tekrar geliyor.

20190914_2_38211156_47571084_Web

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERDEN YOĞUN İLGİ

Yılın sıcak aylarında yetişen patlıcandan yapılan kebaplar, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, yaptığı açıklamada, yörede yetişen patlıcanın lezzetiyle ilçenin tanıtımına büyük katkı sağladığını söyledi.

Türkiye'nin birçok yerine gönderilen bu patlıcanın, Birecik patlıcanı adıyla satışa sunulduğunu ifade eden Mirkelam, "Patlıcanımız 35 çeşit yemeğe lezzet katmasının yanında kebabıyla da dünyada ve ülkemizde büyük bir üne kavuşmuştur. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde birçok lokantada Birecik patlıcanı ile patlıcanlı kebap yapılmaktadır." dedi.

20190914_2_38211156_47571085_Web

35 yıllık kebap ustası Kadir Gülbaba da Birecik patlıcanının lezzetini yörenin iklim şartlarından aldığını belirtti. yörede yetiştirilen patlıcanın büyük bir kısmının kebap olarak tüketildiğini vurgulayan Gülbaba, şöyle devam etti:

"Patlıcanları yuvarlak kestikten sonra aralarına zırh ile çekilmiş içinde biraz kuyruk yağı olan kuzu eti gelecek şekilde şişlere yerleştirilir. Daha sonra şişler, közlenmiş ateş üstüne konulur ve patlıcan kebabı güzelce pişirilir. Pişirme işleminden sonra patlıcan kebabı, servis tabağında yanında lavaş ekmek, közde pişirilmiş biber, domates ve soğan ile servis edilir. Gerçekten patlıcan kebabının tadına baktığınızda böyle bir lezzetin hiçbir yerde olmadığını anlayacaksınız."

20190914_2_38211156_47571088_Web

KEBABI YEMEK İÇİN EN İDEAL DÖNEM AĞUSTOS-KASIM AYLARI

Gülbaba, Birecik patlıcanının belli dönemlerde yetişmesinden dolayı kebabının tadına bakmak isteyenlerin bu dönemde yoğunluk oluşturduğunu ifade etti. Patlıcan kebabını yemek için en ideal dönemin ağustos-kasım ayları olduğunu vurgulayan Gülbaba, şunları kaydetti:

20190914_2_38211156_47571090_Web

"Birecik patlıcanı mevsimi ağustos ayında başlar kasım ayında son bulur. Bu aylar içerisinde müşterimizin çoğunluğu yerli ve yabancı turistlerden oluşuyor. Daha önce yiyenlerin mutlaka bir kez daha patlıcan kebabı yemek için yöremizi tercih ettiklerini görüyoruz. Yoğunluk yaşadığımız hafta sonu günlerinde günlük yaklaşık 500 ile 700 kişiye patlıcan kebabı çıkarıyoruz. Müşterilerimizin memnuniyeti için elimizden geldiğince çok titiz ve ilçemize yakışır şekilde davranıyoruz. Müşterilerimiz de lezzetimizden memnun bir şekilde ilçemizden ayrılıyor."

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! O sayı açıklandı İmamoğlu'nun vaatlerindendi! O sayı açıklandı
Dananın kuyruğunu koparan lezzet: PöçDananın kuyruğunu koparan lezzet: Pöç
Karatay'dan şaşırtan öneri: Turpa sürüp yerseniz...Karatay'dan şaşırtan öneri: Turpa sürüp yerseniz...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
birecik patlıcanı birecik kebabı kebap çeşitleri yöresel yemekler

En Çok Okunan Haberler

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Sigaradan daha zararlı olduğu açıklandı

Sigaradan daha zararlı olduğu açıklandı

Özenle temizlenip hazırlanıyor! Yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor

Özenle temizlenip hazırlanıyor! Yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor

Erişteler iplerde yerini aldı

Erişteler iplerde yerini aldı

Tadı damakta kalıyor: Kuru incirli kek

Tadı damakta kalıyor: Kuru incirli kek

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dananın kuyruğunu koparan lezzet: Pöç

Dananın kuyruğunu koparan lezzet: Pöç

Karatay: Genç görünmeyi doğal beslenmeye borçluyum

Karatay'dan şaşırtan öneri: Turpa sürüp yerseniz...

İnsan yemeye kıyamaz ki! İtalyan pasta şefinden seyirlik 10 büyüleyici pasta

İnsan yemeye kıyamaz! Bu pastalar yemelik değil seyirlik...

Balık sezonuna merhaba! Eylül ayında hangi balıklar yenilebilir?

Hemen hemen herkesin en sevdiği balık ama...

Erişteler iplerde yerini aldı

Erişteler iplerde yerini aldı

Sigara kadar vücuda zarar veren 6 yiyecek

Sigaradan daha zararlı olduğu açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.