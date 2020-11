Kebap ustaları ustaları konuştu: Adana mı Urfa mı?

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Gaziantep Şubesi, yıllardır süre gelen "Urfa kebap mı, Adana kebap mı?" tartışmasını sonlandırmak içirn bitirmek için Adanalı ve Şanlıurfalı kebap ustalarını kentte buluşturdu.

Gaziantep Kalesi eteğinde bir araya gelen ustalar, ilk olarak kebapları hakkında bilgi verdi. Ardından etlerini özen hazırlayan ustalar, mangalda pişirdikleri kebapları birbirine ikram etti.

Renkli görüntülerin oluştuğu organizasyonda TÜRES Gaziantep Şubesi, ustalara baklava ikram etti.

KEBAP KİMİN TARTIŞMASI

TÜRES Gaziantep Şubesi Başkanı Dilek Özyazgan, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının "kebap kimin" tartışmasını bitirmek olduğunu söyledi.

Her kebabın lezzetinin birbirinden farklı olduğunu belirten Özyazgan, "Gastronomi çok büyük bir pasta. Herkes buradan rızkını yer. Her memleketin kendine özgü kebabı vardır. Onun için burada bu işi tatlıya bağladık. Türkiye'nin her mutfağı çok güzeldir." ifadesini kullandı.

Adanalı kebap ustası Bilal Serttaş ise söz konusu tartışmanın uzun yıllardır yapıldığını, her iki lezzetin de güzel olduğunu söyledi.