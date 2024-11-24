Keçiboynuzu unu ile kek tarifi: Keçiboynuzu unu ile kek nasıl yapılır?

Son zamanlarda farklı besinlerden üretilen unlarla yapılan tarifler çok tercih ediliyor. Bu unlardan biri de keçiboynuzu unu. Sizler için ise keçiboynuzu unu ile kısa süre içinde yapabileceğiniz bir tarifimiz var: İşte Keçiboynuzu unu ile kek tarifi!
Keçiboynuzu unu ile kek tarifi için aşağıdaki malzemeleri kullanabilirsiniz. Her zaman elinizin altında olacak bu enfes tarif lezzetli olduğu kadar da sağlıklı. Üstelik sadece birkaç dakikanızı alacak bir tarif. Şimdiden afiyet olsun.
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