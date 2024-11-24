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Keçiboynuzu unu ile kek tarifi: Keçiboynuzu unu ile kek nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
24.11.2024 15:58
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Son zamanlarda farklı besinlerden üretilen unlarla yapılan tarifler çok tercih ediliyor. Bu unlardan biri de keçiboynuzu unu. Sizler için ise keçiboynuzu unu ile kısa süre içinde yapabileceğiniz bir tarifimiz var: İşte Keçiboynuzu unu ile kek tarifi!

Keçiboynuzu unu ile kek tarifi: Keçiboynuzu unu ile kek nasıl yapılır?
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Kaç dilim 10
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 45dk
Kalori/Dilim 297kal

Keçiboynuzu unu ile kek tarifi için aşağıdaki malzemeleri kullanabilirsiniz. Her zaman elinizin altında olacak bu enfes tarif lezzetli olduğu kadar da sağlıklı. Üstelik sadece birkaç dakikanızı alacak bir tarif. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER

  • 3 yumurta
  • 1 bardak keçiboynuzu unu
  • Yarım bardak süt
  • Yarım bardak yağ
  • 1 bardak un
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 elma
  • 1 tatlı kaşığı tarçın

TARİF

  • Elmaları soyup dilimleyin.
  • Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın.
  • Yağlı kek kalıbına karışımı aktarın.
  • Sıcak fırında 45 dakika 180 derece pişirin.
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Anahtar Kelimeler:
keçiboynuzu kek tarif
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