Keçiboynuzu unu ile kek tarifi: Keçiboynuzu unu ile kek nasıl yapılır?

Keçiboynuzu unu ile kek tarifi için aşağıdaki malzemeleri kullanabilirsiniz. Her zaman elinizin altında olacak bu enfes tarif lezzetli olduğu kadar da sağlıklı. Üstelik sadece birkaç dakikanızı alacak bir tarif. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 3 yumurta

1 bardak keçiboynuzu unu

Yarım bardak süt

Yarım bardak yağ

1 bardak un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 elma

1 tatlı kaşığı tarçın