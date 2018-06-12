Keçiboynuzunun akla gelmeyecek 6 faydası

Kalp damar sağlığından tutun da sindirim sisteminin doğru çalışmasına kadar destek oluyor. İşte keçiboynuzunu sütle karıştırıp içmeniz için 10 güzel neden.
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Kalsiyum, potasyum, demir ve sodyum gibi zengin minerallere sahip olan keçiboynuzu aynı zamanda yüksek miktarda posaya sahip.
Değerli içeriği sayesinde; kadınların ilerleyen yaşlarda kemiklerden kalsiyum çekilimi olduğu için osteoporoza karşı önlem alınmasını sağlayan keçiboynuzu, çocukların kemik gelişiminde de kalsiyum depolarını doldurmaya yarıyor.
Kan kolesterol düzeyini normale çevirmek isteyenler 2 ay boyunca çiğ olarak 10 gram keçiboynuzu tüketmeli. Yapılan çalışmada; bir grup insan 2 ay boyunca su, süt veya yoğurda katılarak tüketilen keçiboynuzunu tüketti ve kan kolesterolü değerleri normale ulaştı.
Keçiboynuzun içinde bulunan çözünmez posa bağırsak ve sindirim sistemini düzenler, kabızlığı giderir. Vücuttaki suyun tutulmasını sağlayarak bağırsak içinde besinlerin hareket etmesine yardımcı olur.
Balgam söktürücü özelliği vardır, bu sayede öksürüğü keser. Hasta olduğunuz dönemlerde sütün içine keçiboynuzu unu katıp bu karışımı içebilirsiniz.
Sigaranın oluşturduğu hasarı ortadan kaldırır. Her sabah aç karınıa bir yemek kaşığı keçiboynuzu pekmezi içip akciğerlerinizi temizleyebilirsiniz.
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