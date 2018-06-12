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Keçiboynuzunun akla gelmeyecek 6 faydası

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 12.06.2018 16:33 | Son Güncelleme

Kalp damar sağlığından tutun da sindirim sisteminin doğru çalışmasına kadar destek oluyor. İşte keçiboynuzunu sütle karıştırıp içmeniz için 10 güzel neden.

Keçiboynuzunun akla gelmeyecek 6 faydası

Kalsiyum, potasyum, demir ve sodyum gibi zengin minerallere sahip olan keçiboynuzu aynı zamanda yüksek miktarda posaya sahip.

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Değerli içeriği sayesinde; kadınların ilerleyen yaşlarda kemiklerden kalsiyum çekilimi olduğu için osteoporoza karşı önlem alınmasını sağlayan keçiboynuzu, çocukların kemik gelişiminde de kalsiyum depolarını doldurmaya yarıyor.

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Kan kolesterol düzeyini normale çevirmek isteyenler 2 ay boyunca çiğ olarak 10 gram keçiboynuzu tüketmeli. Yapılan çalışmada; bir grup insan 2 ay boyunca su, süt veya yoğurda katılarak tüketilen keçiboynuzunu tüketti ve kan kolesterolü değerleri normale ulaştı.

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Keçiboynuzun içinde bulunan çözünmez posa bağırsak ve sindirim sistemini düzenler, kabızlığı giderir. Vücuttaki suyun tutulmasını sağlayarak bağırsak içinde besinlerin hareket etmesine yardımcı olur.

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Balgam söktürücü özelliği vardır, bu sayede öksürüğü keser. Hasta olduğunuz dönemlerde sütün içine keçiboynuzu unu katıp bu karışımı içebilirsiniz.

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Sigaranın oluşturduğu hasarı ortadan kaldırır. Her sabah aç karınıa bir yemek kaşığı keçiboynuzu pekmezi içip akciğerlerinizi temizleyebilirsiniz.

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