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Kedi ile farenin peynir kardeşliği kamerada

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 25.04.2019 14:02 | Son Güncelleme

Denizli’nin Buldan ilçesinde veterinerde tedavi olduktan sonra çevredekilerin verdiği peyniri yiyen kedi, yiyeceğini yanına gelen fare ile paylaştı. Ezeli düşman kedi ve farenin peynir kardeşliği ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi.

İlginç olay Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana geldi. Hastalığından dolayı Veteriner Hekim Özkan Beşenk’in muayenesine getirilen sokak kedisi tedavisinin ardından sokağa salındı. Ardından çevredekiler hayli bitkin olduğu kedinin yemesi için peynir getirdiler. O anda ise eşine ender rastlanan bir olay gerçekleşti ve peyniri yemeğe başlayan kedinin yanına gelen fare kedinin yiyeceğine ortak olarak peynirden yemeğe başladı. Kedi ise bu durumu gayet normal karşılayarak hiçbir tepki göstermedi.

HEMEN GÖRÜNTÜSÜNÜ KAYDETTİLER

Durumu gören vatandaşlar ise cep telefonlarına sarılarak bu anı görüntülemeye başladı. Şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar o anlar izledi. Kedinin fare ile adeta peynir kardeşliği yaptığı bu anlar ise çevredeki vatandaşların daha fazla peynir getirmeleri ile yaklaşık 5 dakika sürdü. Peyniri yiyip karnını doyuran fare ise sokaktaki mazgallardan birine girerken, kedi ise yemek yedikleri yerden uzaklaşarak gözlerden kayboldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli fare kedi Dostluk
 

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