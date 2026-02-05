Kedi kıskandıran servet: Karl Lagerfeld’in 270 milyon dolarlık mirası ortalığı karıştırdı!

Karl Lagerfeld, Almanya'nın ünlü moda tasarımcılarından biriydi. Ancak ölümünün ardından tasarımlarından çok mirası konuşulmaya başlandı. Lagerfeld, yaklaşık 270 milyon dolarlık mirasını "yakın ailesi" olarak tanımladığı kişiler ve kedisi arasında paylaştırmıştı.

KEDİYE BIRAKILAN MİRASA İTİRAZ

85 yaşındayken 2019 yılında kanserden yaşamını yitiren Lagerfeld, mirasının büyük bir kısmını kedisi, iki asistanı ve yeğenine bırakmıştı. Lagerfeld'in mirasını bıraktığı "yakın ailesi" olarak tanımladığı kişiler arasında asistanı Sebastien Jondeau, vaftiz torunu Hudson Kroenig, mankenler Brad Kroenig ve Baptiste Giabiconi yer alıyordu.

Choupette isimli kediye yaklaşık 1.5 milyon dolar bırakan tasarımcının bu kararına itiraz geldi.

Lagerfeld, eski asistanı Françoise Caçote'ye de yüklü bir miktarda para bırakırken mirasa itiraz ismi açıklanmayan bir kişiden geldi. Lagerfeld'in yeğenlerinin de pay almasının önüne açacak itirazın detayları da paylaşıldı.

OLASI DURUMDA KAN BAĞI OLAN YEĞENLERİNE VERİLECEK

Alman medyasında yer alan haberlerde mirası alan kişilere bir tebligat gittiği belirtilirken eğer Fransız yasalarına göre Lagerfeld'in mirasının iptal edilmesi durumunda miras Lagerfeld'in kan bağının olduğu akrabaları arasında paylaştırılacak.

Çocuğu olmayan Lagerfeld'in iki kız kardeşi Christiane ve Thea bulunuyor. Fakat Christiane ve Thea öldüğü için, vasiyetin iptali durumunda miras Christiane Lagerfeld'in hayattaki üç çocuğu arasında bölüştürülecek.

Thea'nın kızı Thoma Grafin von der Schulenburg da olası mirasçılar arasında yer alıyor.