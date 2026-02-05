Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Kedi kıskandıran servet: Karl Lagerfeld’in 270 milyon dolarlık mirası ortalığı karıştırdı!

Karl Lagerfeld’in ölümünden sonra gündemden düşmeyen mirası yeniden tartışma konusu oldu. Ünlü tasarımcının kedisine ve “yakın ailesi” olarak tanımladığı isimlere bıraktığı milyonlarca dolarlık servete yapılan itiraz olayı tekrardan gündeme taşıdı. Vasiyetin iptali halinde mirasın kan bağı olan akrabalara geçebilmesi söz konusu.

Kedi kıskandıran servet: Karl Lagerfeld’in 270 milyon dolarlık mirası ortalığı karıştırdı!
Çiğdem Berfin Sevinç

Karl Lagerfeld, Almanya'nın ünlü moda tasarımcılarından biriydi. Ancak ölümünün ardından tasarımlarından çok mirası konuşulmaya başlandı. Lagerfeld, yaklaşık 270 milyon dolarlık mirasını "yakın ailesi" olarak tanımladığı kişiler ve kedisi arasında paylaştırmıştı.

Kedi kıskandıran servet: Karl Lagerfeld’in 270 milyon dolarlık mirası ortalığı karıştırdı! 1

KEDİYE BIRAKILAN MİRASA İTİRAZ

85 yaşındayken 2019 yılında kanserden yaşamını yitiren Lagerfeld, mirasının büyük bir kısmını kedisi, iki asistanı ve yeğenine bırakmıştı. Lagerfeld'in mirasını bıraktığı "yakın ailesi" olarak tanımladığı kişiler arasında asistanı Sebastien Jondeau, vaftiz torunu Hudson Kroenig, mankenler Brad Kroenig ve Baptiste Giabiconi yer alıyordu.

Choupette isimli kediye yaklaşık 1.5 milyon dolar bırakan tasarımcının bu kararına itiraz geldi.

Lagerfeld, eski asistanı Françoise Caçote'ye de yüklü bir miktarda para bırakırken mirasa itiraz ismi açıklanmayan bir kişiden geldi. Lagerfeld'in yeğenlerinin de pay almasının önüne açacak itirazın detayları da paylaşıldı.

Kedi kıskandıran servet: Karl Lagerfeld’in 270 milyon dolarlık mirası ortalığı karıştırdı! 2

OLASI DURUMDA KAN BAĞI OLAN YEĞENLERİNE VERİLECEK

Alman medyasında yer alan haberlerde mirası alan kişilere bir tebligat gittiği belirtilirken eğer Fransız yasalarına göre Lagerfeld'in mirasının iptal edilmesi durumunda miras Lagerfeld'in kan bağının olduğu akrabaları arasında paylaştırılacak.

Çocuğu olmayan Lagerfeld'in iki kız kardeşi Christiane ve Thea bulunuyor. Fakat Christiane ve Thea öldüğü için, vasiyetin iptali durumunda miras Christiane Lagerfeld'in hayattaki üç çocuğu arasında bölüştürülecek.

Thea'nın kızı Thoma Grafin von der Schulenburg da olası mirasçılar arasında yer alıyor.

Kedi kıskandıran servet: Karl Lagerfeld’in 270 milyon dolarlık mirası ortalığı karıştırdı! 3

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sünger yiyen adam: En az 2 kanepe onlarca yastık yedimSünger yiyen adam: En az 2 kanepe onlarca yastık yedim
Epstein'in ölümüyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! 16 dakika sonra çekilmiş: Dikkat çeken 'künye' detayıEpstein'in ölümüyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! 16 dakika sonra çekilmiş: Dikkat çeken 'künye' detayı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kedi miras Karl Lagerfeld
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Masa kurulmadan dağıldı: ABD, İran'ın teklifini reddetti

Masa kurulmadan dağıldı: ABD, İran'ın teklifini reddetti

ABD, Suriye’de DEAŞ’a yönelik hava saldırıları düzenledi

ABD, Suriye’de DEAŞ’a yönelik hava saldırıları düzenledi

Galatasaray Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u rahat geçti!

Galatasaray Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u rahat geçti!

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.