Gölde sular çekilince 'küp mezar' ortaya çıktı: İnsan kemikleriyle dolu!

Eğirdir Gölü’nde yaşanan kuraklık, yalnızca doğayı değil, tarihin derinliklerini de gün yüzüne çıkardı. Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Beydere köyü sahilinde suların çekilmesiyle birlikte çok sayıda 'küp mezar' olduğu değerlendirilen buluntu ortaya çıktı; bazı küplerin içinde insana ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulunurken, bir kısmının da kimliği belirsiz kişilerce kırıldığı tespit edildi.

Isparta Eğirdir Gölü'nün kuraklık nedeniyle çekilen sahil kesiminde 'küp mezar' olduğu değerlendirilen çok sayıda buluntu ortaya çıktı.

'KÜP MEZAR'

Eğirdir Gölü'nün son dönemde kuraklık nedeniyle çekilen bölümlerinden Beydere köyündeki sahil kesiminde, çok sayıda 'küp mezar' olduğu düşünülen buluntular ortaya çıktı.

Gölün çoğunlukla bu yıl çekilen bölümü olan Beydere'de gün yüzüne çıkan küplerden bazılarının içinde insana ait olduğu değerlendirilen kemikler olduğu görüldü.

Bir kısmı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırılan küpleri fark eden Beydere Muhtarı Ali Dalfidan, durumu jandarmaya bildirdi.

Dalfidan bulunan insan kemiklerini ise kendi imkanlarıyla korumaya aldı.

İNSAN KEMİKLERİNE BENZER KALINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Ali Dalfidan, sularının çekilmesiyle sahil boyunca birden fazla büyük küple karşılaştıklarını belirterek, bazı küplerin içerisinde insan kemiklerine benzeyen kalıntılar bulunduğunu söyledi.

Durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdiklerini aktaran Dalfidan, küplerin içerisinde değerli eşya olabileceği düşüncesiyle kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırdığını ve bu durumun tarihi dokuya zarar verdiğini söyledi.

Muhtar Ali Dalfidan, buluntuların 'küp mezar' olarak kullanıldığını düşündüklerini, alanın mutlaka uzman ekipler tarafından incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Dalfidan, bölgede arkeolojik çalışma yapılmasını da istedi. Göl kıyısında ortaya çıkan buluntularla ilgili detaylı inceleme başlatılması bekleniyor.

Kaynak: DHA

