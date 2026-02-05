Mynet Trend

Türkiye'nin en uzunuydu: Rengi tamamen değişti!

Sivas'ta Kızıldağ'ın eteklerinden doğan Kızılırmak Nehri'nin debisi bu yıl yağan karın erken erimeye başlamasıyla birlikte yükseldi. Nehri besleyen kaynakların taşıdığı kırmızı toprak örtüsü nedeni ile rengi de kızıla büründü.

Çiğdem Berfin Sevinç

Sivas, ocak ayı içerisinde son yılların en çok kar yağışı aldığı kış mevsimini yaşadı. Yüksek kesimlerde yer yer 2 metreyi bulan kar kalınlıkları oluştu. Ancak geride kalan son bir hafta içerisinde karın yerini yağmur yağışlarına bırakması ve rüzgarların etkili olması ile arazide biriken kar örtüsü erimeye başladı.

Erime ile birlikte akarsu ve göllerde su seviyesinde ciddi artışlar yaşandı. Bu durum Sivas sınırlarından doğup, Karadeniz'e dökülen ve 1355 kilometre ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ı da etkiledi.

RENGİ ADI GİBİ KIZILA BÜRÜNDÜ

Nehirde normal zamanlarda bahar aylarında görülen yüksek debi, şubat başında kendini gösterdi. Hem kar sularının erimesi hem de nehrin kollarından biri olan ve taşıdığı jips kayaçların etkisiyle kırmızı renk tonuyla dikkat çeken Fadlum Irmağı'nın da katılımıyla akıntının rengi yeniden kızıla döndü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi yakınında Fadlum Irmağı ve Kızılırmak Nehri'nin birleştiği noktadaki farklı renk tonları dikkat çekti.

Kent merkezi yakınlarında bulunan Selçuklu yapımı 179 metre uzunluğundaki tarihi Eğri Köprü'nün 18 kemerinin tamamından su akışı olduğu gözlendi. Karların erimeye devam etmesiyle nehrin geçtiği bölgelerde taşkın olabileceği uyarısı yapıldı. Kızılırmak Nehri'ndeki hem debi yüksekliği hem de suyun renginde yaşanan değişiklik havadan görüntülendi.

