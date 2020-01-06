MAGAZİN
  4. Kedi "Naime" kliniğin maskotu oldu

Kedi "Naime" kliniğin maskotu oldu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 06.01.2020 11:33 | Son Güncelleme

Düzce'de tedavi amacıyla getirildiği klinikte veteriner hekimin sahiplendiği kedi, sevimli hareketleriyle görenlerin ilgisini çekiyor - Veteriner hekim Sinem Abanuz Aşıkoğlu: - "Naime engelinden midir bilinmez ama çok hisli bir kedi. Yoldan gelene geçene sesleniyor. Sadece bizim değil, herkesin sevgilisi oldu. Naime, Allah'ın bana bir lütfu. Kliniğimin uğuru. Onun yeri bende çok büyük"

ÖMER ÜRER - Düzce'de tedavi amacıyla getirildiği klinikte veteriner hekimin sahiplendiği kedi, yeni yuvasının maskotu haline geldi.

Veteriner hekim Sinem Abanuz Aşıkoğlu, yaklaşık 3 yıl önce "gençlik hastalığı" şikayetiyle kliniğine getirilen kediyi, tedavisinin uzun süreceğini söylediği sahibinin de rızasıyla sahiplendi.

Aşıkoğlu, "Naime" ismini verdiği kediye özenle bakarak uyguladığı tedavi sayesinde az da olsa yürümesini sağladı. Yeni yuvası olan klinikte gün boyu çalışanlarla zaman geçiren "Naime", sevimli hareketleriyle görenlerin ilgisini çekiyor.

- "Naime kliniğin bir üyesi oldu"

Sinem Abanuz Aşıkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşiyle 3 yıl önce klinik açtıklarını ve ilk hastalarından birinin "Naime" olduğunu söyledi.

Kedinin kliniğe geldiğinde durumunun kötü olduğunu anlatan Aşıkoğlu, şöyle devam etti:

"Naime bana geldiğinde ağzında yaralar vardı ve yürüyemez haldeydi. İlk etapta virüs solunum sistemindeydi, daha sonra sinir sitemine sıçradı. Sinir sistemindeki rahatsızlığın tedavisi uzun ve ağır oldu. İlk etapta o müdahaleye girmedim, zamana bırakarak yavaş yavaş tedavi ettim. Şu an yemek yerken kafasını sallıyor, yürümekte zorlanıyor. Sempatik tavırlarının birçoğu sinir siteminden kaynaklanan problemler ama biz onu çok seviyoruz. Kliniğimizin uğuru. Çevreden gelip düzenli olarak sevenler var. Naime'yi alıp gezdirenler var. Naime'yi ilk sahibi başka birine vermiş. O kişiler bakamamış. İstanbul'da bir kliniğe götürmüşler, orada tedavisinin bir kısmı yapılmış ama maliyeti nedeniyle yarım bırakılmış. Sonra bana geldi, ben de tabir yerindeyse el koydum ve vermedim. Tedaviden ücret almayacağım ama ben bakacağım ve sahipleneceğim dedim. Onlar da uygun gördü."

Kedinin kendisine getirildiğinde dilinin, burnunun yara içinde, hiçbir uzvunu kontrol edemez halde olduğunu belirten Aşıkoğlu, şimdi çok büyük yol aldıklarını ifade etti.

Aşıkoğlu, "Şu anda 10 adımda bir düşüyor. Heyecanlandığında dengesiz yürüyüşleri var halen. Naime kliniğin bir üyesi oldu. Klinik onun diyebiliriz artık. Aslında engelli bir kediye sahip olmanın sağlıklı bir kediye sahip olmaktan farkı yok. Sadece biraz daha destek gerekiyor. Naime engelinden midir bilinmez ama çok hisli bir kedi. Yoldan gelene geçene sesleniyor. Sadece bizim değil, herkesin sevgilisi oldu. Naime Allah'ın bana bir lütfu. Kliniğimin uğuru. Onun yeri bende çok büyük." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Milyonları ilgilendiriyor! Tamamen ücretsiz Milyonları ilgilendiriyor! Tamamen ücretsiz
Atakum’da Çok Sesli Çocuk Korosu kuruluyorAtakum’da Çok Sesli Çocuk Korosu kuruluyor
Ayak Kukla tiyatro gösterisi Türkiye’de ilk defa Amasya’da sahnelendiAyak Kukla tiyatro gösterisi Türkiye’de ilk defa Amasya’da sahnelendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzce engelli kedi kedi

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'

İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama!

Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama!

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bursalı yazar ’Küçük Anne’ Tuğçe Çakır imza gününde takipçileriyle buluştu

Bursalı yazar ’Küçük Anne’ Tuğçe Çakır imza gününde takipçileriyle buluştu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul’a ilk kar yağdı

İstanbul’a ilk kar yağdı

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atakum’da Çok Sesli Çocuk Korosu kuruluyor

Atakum’da Çok Sesli Çocuk Korosu kuruluyor

Ayak Kukla tiyatro gösterisi Türkiye’de ilk defa Amasya’da sahnelendi

Ayak Kukla tiyatro gösterisi Türkiye’de ilk defa Amasya’da sahnelendi

Kayhan Çarşısı’na tarihi dokunuş

Kayhan Çarşısı’na tarihi dokunuş

Diyarbakır yeni dizisine kavuştu

Diyarbakır yeni dizisine kavuştu

Parmaklarındaki engelini tablolarıyla aştı

Parmaklarındaki engelini tablolarıyla aştı

Mahkum çocuklarının çizdiği resimlerden ilham aldı, sergi açtı

Mahkum çocuklarının çizdiği resimlerden ilham aldı, sergi açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.