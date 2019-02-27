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Kedinin motosiklet aşkı! Sosyal medyada beğeni yağan fotoğraf

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YAŞAM  | 27.02.2019 09:20 | Son Güncelleme

Sosyal medya sitesi Facebook'ta paylaşılan fotoğraf büyük ilgi gördü. Bir sokak kedisinin motosikletin ön tekerine gözlerini kapatarak sarıldığı anlar, gerçekten görülmeye değer...

Kedinin motosiklet aşkı! Sosyal medyada beğeni yağan fotoğraf

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta bir kedinin motosiklet aşkı, iki teker tutkunları arasında gündem oldu.

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Motosiklet sevenlerin içini ısıtan fotoğraf sosyal medya sitesi olan Facebook'ta paylaşıldı. Fotoğrafta; bir sokak kedisinin motosikletin ön tekerine gözlerini kapatarak sarıldığı anlar yer aldı.

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Görenlerin yüreğini eriten fotoğrafın altına ise çok sayıda yorum yazıldı.

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Fotoğraflar motosiklet kullanıcıları arasında gündem oldu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kedi Motosiklet aşk sosyal medya facebook

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