Kedinin motosiklet aşkı! Sosyal medyada beğeni yağan fotoğraf

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta bir kedinin motosiklet aşkı, iki teker tutkunları arasında gündem oldu.
Motosiklet sevenlerin içini ısıtan fotoğraf sosyal medya sitesi olan Facebook'ta paylaşıldı. Fotoğrafta; bir sokak kedisinin motosikletin ön tekerine gözlerini kapatarak sarıldığı anlar yer aldı.
Görenlerin yüreğini eriten fotoğrafın altına ise çok sayıda yorum yazıldı.
Fotoğraflar motosiklet kullanıcıları arasında gündem oldu.
(İHA)
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