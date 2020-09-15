Kefaret dizisi oyuncuları kimler? Kefaret dizisi ne zaman başlıyor? Kefaret dizisi konusu!

Yakın zamanda ekranlara gelmeye hazırlanan ve şimdiden televizyon izleyicileri tarafından büyük bir ilgi gören Kefaret dizisi ile ilgili detaylar gelmeye başladı. Başrollerinde önemli isimlerin rol aldığı diziyle ilgili televizyon izleyicileri tarafından çok sayıda konu merak ediliyor. İşte tüm detaylar…
Kefaret dizisinin ne zaman ekranlara geleceği araştırılıyor ancak konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yapım ekibi ve kanal tarafından gelecek açıklamalar takip ediliyor. Aynı zamanda Kefaret dizisi hangi kanalda yayınlanacak diye de merak ediliyor. FOX ekranlarında yayınlanacak olan diziyle ilgili hazırlıklar da son hızla devam ediyor.
25 Film’in yapımcılığını üstlendiği ve yönetmenliğinde Mesude Erarslan’ın oturduğu dizinin senaryosu Mahinur Ergün’e ait. Ancak dizi, Zülfü Livaneli’nin Konstantiniyye Oteli kitabındaki bir hikayeden uyarlanıyor. Özellikle kitabı okumuş olanlar tarafından dizinin nasıl bir senaryoya sahip olacağı ve seyir keyfinin nasıl olacağı da merak ediliyor.
Kefaret oyuncuları arasında başroldeki karakterleri canlandıracak olan Nurgül Yeşilçay ile Mert Fırat yer alıyor. Dizinin diğer oyuncularıyla ilgili olarak henüz bir açıklama gelmedi. Ancak Nurgül Yeşilçay ile Mert Fırat daha önce Gece filminde de birlikte rol almıştı. İki oyuncunun da hayranları, bambaşka karakterlerin canlandırılacağı bu dizideki oyuncuların performanslarını ve uyumunu merak etmeye başladı.
Kefaret dizisinin konusu da merak edilenler arasında bulunuyor. Dizide Nurgül Yeşilçay, özel bir ortaokulda müzik öğretmenliği yapan ve 2 çocuk annesi olan Zeynep karakterini canlandırıyor. Mert Fırat ise Başkomiser Sinan karakteri ile izleyicilerle buluşuyor. Kefaret konusu olarak ise dizide Zeynep’in güzel giden hayatının değişmesi ve bu nedenle ödediği kefaretler ekranlara gelecek.
26 Mart 1976 Afyon doğumlu olan Nurgül Yeşilçay, kariyeri boyunca çok sayıda dizi ve filmde rol aldı. Ünlü oyuncu Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Geniş bir hayran kitlesi bulunan Yeşilçay’ın tanındığı ilk yapım ise İkinci Bahar dizisi oldu. Ardından Mumya Firarda filminde rol alan Yeşilçay, özellikle Asmalı Konak dizisiyle büyük bir şöhrete kavuştu. Nurgül Yeşilçay’ın rol aldığı yapımlar arasında Melekler Adası, Belalı Baldız, Eğreti Gelin, Anlat İstanbul, Yaşamın Kıyısında, Aşk ve Ceza, Sensiz Olmaz, Aşk Kırmızı, Gece ve 7 Kocalı Hürmüz gibi projeler bulunuyor.
10 Ocak 1981 Ankara doğumlu olan Mert Fırat, Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Özellikle son dönemde hem televizyonda hem de tiyatroda oldukça başarılı işlerde rol alan Fırat, ilk olarak Bizim Evin Halleri dizisiyle ekranlarda yer aldı. Ünlü oyuncunun son olarak rol aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisi de büyük ses getirdi. Geniş bir hayran kitlesi bulunan Mert Fırat’ın rol aldığı yapımlar arasında; Binbir Gece, Her Şey Seninle Güzel, Aşk ve Gurur, Serçe Sarayı, Bir Varmış Bir Yokmuş, Kelebeğin Rüyası, Atlı Karınca, Başka Dilde Aşk, Beni Unutma, Dedemin İnsanları ve Kapalıçarşı gibi projeler bulunuyor.
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