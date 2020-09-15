Kefaret dizisi oyuncuları kimler? Kefaret dizisi ne zaman başlıyor? Kefaret dizisi konusu!

Yakın zamanda ekranlara gelmeye hazırlanan ve şimdiden televizyon izleyicileri tarafından büyük bir ilgi gören Kefaret dizisi ile ilgili detaylar gelmeye başladı. Başrollerinde önemli isimlerin rol aldığı diziyle ilgili televizyon izleyicileri tarafından çok sayıda konu merak ediliyor. İşte tüm detaylar…

KEFARET DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kefaret dizisinin ne zaman ekranlara geleceği araştırılıyor ancak konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yapım ekibi ve kanal tarafından gelecek açıklamalar takip ediliyor. Aynı zamanda Kefaret dizisi hangi kanalda yayınlanacak diye de merak ediliyor. FOX ekranlarında yayınlanacak olan diziyle ilgili hazırlıklar da son hızla devam ediyor.

KEFARET DİZİSİ HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA

25 Film’in yapımcılığını üstlendiği ve yönetmenliğinde Mesude Erarslan’ın oturduğu dizinin senaryosu Mahinur Ergün’e ait. Ancak dizi, Zülfü Livaneli’nin Konstantiniyye Oteli kitabındaki bir hikayeden uyarlanıyor. Özellikle kitabı okumuş olanlar tarafından dizinin nasıl bir senaryoya sahip olacağı ve seyir keyfinin nasıl olacağı da merak ediliyor.