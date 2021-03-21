Kefaret dizisi yeni bölüm fragmanı izle| Sinan nereye kayboldu?

Her Pazar saat 20:00'da yayınlanan Fox TV'nin sevilen dizisi Kefaret, izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde Meltem Ahmet'e boşanma davası açmıştı ve uzaklaştırma kararı almıştı. Peki Kefaret dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KEFARET DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI (18. BÖLÜM)

Kefaret dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

KEFARET DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ (17. BÖLÜM)

Ahmet, Arzu ile olan ilişkisinin basın tarafından duyulmasının ardından işinden olunca bunalıma girer ve Zeynep’in çiftliğindeki köy evine sığınır. Meltem, Ahmet’e boşanma davası açar ve uzaklaştırma kararı da çıkartır. Polis baskınından son anda kurtulan Arzu kendisini ihbar etmiş olan ve tüm parasına el koyanın kim olduğunu araştırmaya koyulur. Sinan ve Zeynep nikah için gün alır fakat Sinan nikah gününe kadar görevli olarak yurtdışında olacaktır. Nikah günü sonunda gelir fakat bu defa Sinan’dan hiçbir haber alınamamaktadır.

KEFARET DİZİSİ YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (18. BÖLÜM)

Kefaret dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.



