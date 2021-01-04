Kefaret ve MasterChef yarışı...3 Ocak 2020 Pazar reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

3 Ocak Pazar akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 3 Ocak2020 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor.
Dün akşam önceki haftalara göre en çok izlenenlerden; Ağır Romantik, Hercai, Çok Güzel Hareketler 2, Kefaret, Tövbeler Olsun, Menajerimi Ara ve MasterChef Türkiye programları izleyicilerle buluştu. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...
Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Pazar günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?
TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 3 Ocak 2020 Pazar reytingler belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların total reyting sonuçlarını araştırıyor. 3 Ocak total reyting rakamları açıklandı.
3 Ocak Pazar total reyting sıralaması** şöyle oldu;
TV 8 ekranlarına gelen MasterChef Türkiye yarışmacı ise en çok izlenenler sırasında birinciliği aldı.
Fox TV ekranlarına gelen “Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu” totalde en çok izlenen programlar listesinde ikinci sıraya yerleşti.
Show Ana Haber Bülteni en çok izlenenler listesine üçüncü sıradan giriş yaptı.
Show TV’nin sevilen yapımları arasında yerini alanAğır Romantik filmi ise total reyting sıralamasına dördüncü sıradan girdi.
Fox TV’nin sevilen dizisi Kefaret en çok izlenenler sırasında dördüncü oldu.
AB reyting listesinde ise ilk sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Ağır Romantik, dördüncü sırada ise Menajerimi Ara dizisinin yeni bölümü yerini aldı. Beşinci sıraya Kefaret dizisinin yeni bölümü yerleşti.
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