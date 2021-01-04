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Kefaret ve MasterChef yarışı...3 Ocak 2020 Pazar reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Seray Üstün Seray Üstün 04.01.2021 12:09 | Son Güncelleme:
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Kefaret ve MasterChef yarışı...3 Ocak 2020 Pazar reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

3 Ocak Pazar günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. En çok 3 Ocak Pazar günü reyting sonuçları açıklanıyor... Peki 3 Ocak 2020 Pazar akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

3 Ocak Pazar akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 3 Ocak2020 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor.

Dün akşam önceki haftalara göre en çok izlenenlerden; Ağır Romantik, Hercai, Çok Güzel Hareketler 2, Kefaret, Tövbeler Olsun, Menajerimi Ara ve MasterChef Türkiye programları izleyicilerle buluştu. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

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DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Pazar günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?

  • ATV'de Hafta Sonu ATV Ana Haber Bülteni’nden sonra Hercai dizisi yayınlandı.
  • Star Tv'nin akşam kuşağında Star Haber’den sonra Menajerimi Ara dizisi izleyicisinin karşısına çıktı.
  • Fox TV'de ise akşam kuşağında Gülbin Tosun ile Ana Haber ve sevilen dizi Kefaret ekranlara geldi.
  • TRT1 ekranlarında ise akşam kuşağında, kısa sürede reyting rekorları kıran Tövbeler Olsun izleyici ile buluştu.
  • TV 8 ekranlarında sonra akşam kuşağında ise MasterChef Türkiye ekranlara geldi.
  • Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen Ağır Romantik dizisi yayınlandı.
  • Kanal D ise akşam kuşağında Ana Haber Bülteni’nden sonra Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı Özel bölümü yayınlandı.

3 OCAK 2020 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 3 Ocak 2020 Pazar reytingler belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların total reyting sonuçlarını araştırıyor. 3 Ocak total reyting rakamları açıklandı.

3 Ocak Pazar total reyting sıralaması** şöyle oldu;

TV 8 ekranlarına gelen MasterChef Türkiye yarışmacı ise en çok izlenenler sırasında birinciliği aldı.

Fox TV ekranlarına gelen “Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu” totalde en çok izlenen programlar listesinde ikinci sıraya yerleşti.

Show Ana Haber Bülteni en çok izlenenler listesine üçüncü sıradan giriş yaptı.

Show TV’nin sevilen yapımları arasında yerini alanAğır Romantik filmi ise total reyting sıralamasına dördüncü sıradan girdi.

Fox TV’nin sevilen dizisi Kefaret en çok izlenenler sırasında dördüncü oldu.

AB reyting listesinde ise ilk sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Ağır Romantik, dördüncü sırada ise Menajerimi Ara dizisinin yeni bölümü yerini aldı. Beşinci sıraya Kefaret dizisinin yeni bölümü yerleşti.

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