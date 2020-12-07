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Kefaret ve MasterChef yarışı... 6 Aralık 2020 Pazar reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Seray Üstün Seray Üstün 07.12.2020 10:43 | Son Güncelleme:
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Kefaret ve MasterChef yarışı... 6 Aralık 2020 Pazar reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

6 Aralık 2020 Pazar günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. En çok 6 Aralık Pazar günü reyting sonuçları açıklanıyor... Peki 6 Aralık 2020 Pazar akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

6 Aralık Pazar akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 6 Aralık 2020 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor.

Dün akşam önceki haftalara göre en çok izlenenlerden; Arıza, Maria ile Mustafa, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, Kefaret, Menajerimi Ara, Tövbeler Olsun ile MasterChef Türkiye yarışması izleyicilerle buluştu. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Pazar günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?

ATV'de Hafta Sonu ATV Ana Haber Bülteni’nden sonra Maria İle Mustafa dizisi yayınlandı.

Star Tv'nin akşam kuşağında "Star Haber" Menajerimi Ara dizisi izleyicisinin karşısına çıktı.

Fox TV'de ise "Gülbin Tosun ile Ana Haber" ve sevilen dizi “Kefaret" ekranlara geldi.

TRT1 ekranlarında ise akşam kuşağında, kısa sürede reyting rekorları kıran "Tövbeler Olsun" izleyici ile buluştu.

TV 8 ekranlarında sonra akşam kuşağında ise "MasterChef Türkiye" ekranlara geldi.

Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen "Arıza” dizisi yayınlandı.

6 ARALIK 2020 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 6 Aralık 2020 Pazar reytingler belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların total reyting sonuçlarını araştırıyor. 6 Aralık Pazar total reyting rakamları açıklandı.

6 Aralık Pazar total reyting sıralaması** şöyle oldu;

Fox TV ekranlarına gelen “Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu” totalde en çok izlenen dizi oldu ve ilk sıraya yerleşti.

Show Ana Haber programı ise en çok izlenenler sırasında ikinciliği aldı.

Fox TV ekranlarında seyircisiyle buluşan “Kefaret” dizisi en çok izlenenler listesinde üçüncü sıraya yerleşti.

Show TV’nin sevilen yapımları arasında yerini alan “Arıza” dizisi ise total reyting sıralamasına dördüncü sıradan girdi.

TV 8’in fenomen yemek yarışması MasterChef Türkiye en çok izlenenler sırasında beşinci sırayı aldı.

Kanal D ekranlarına gelen “Kanal D Ana Haber” programı altıncı sıradan listeye giriş yaptı.

Kanal D’nin eğlence programı “Çok Güzel Hareketler Bunlar” ise kendisine yedinci sıradan yer bulabildi.

AB reyting listesinde ise ilk sırada Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada Menajerimi Ara, dördüncü sırada Kefaret dizisinin yeni bölümü yerini aldı.

TV yayın akışı 7 Aralık 2020 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışıTV yayın akışı 7 Aralık 2020 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı


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