YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Kefirin tadı nasıl? Kefirin tadı acı mı tatlı mı, neye benziyor?

Bağışıklık sisteminin güçlü olması sık hasta olma riskinin arttığı kış aylarında çok daha önemli kabul edilir. Ancak sağlıklı bir bedende bağışıklık sistemi güçlü olur ve beden kendini çeşitli hastalıklardan virüslerden ve enfeksiyonlara karşı koruyabilir.

Kefirin tadı nasıl? Kefirin tadı acı mı tatlı mı, neye benziyor?
Ferhan Petek

Besin değeri oldukça yüksek olan 100 gramında ortalama olarak 100 kalori bulunan kefir de bağışıklık sistemi için son derece önemli bir sağlık takviyesi olarak kabul edilmektedir. Fermente süt ürünleri içinde yoğurttan sonra en çok tüketilen süt ürünü kefirdir ve süte direkt olarak kefir tohumlarının eklenmesi ile meydana gelir. Bazı yararlı bakteriler ve mayalar fermante olarak kefir oluşmasına neden olmaktadır.

Kefirin tadı nasıl olur?

Kafkasya’da çok yoğun olarak yapılan ve tüketilen kefir içeceği, halk arasında gençlik iksiri ya da şifa deposu olarak da anılmaktadır. Evde de hazırlanabilen kefir içeceği marketlerde de kolaylıkla bulunabilmektedir. İçeriğinde birçok vitamin ve mineral yer alan kefirin kilo vermeye yardımcı özelliği de bulunmaktadır. Vücutta fazla su tutulmasını engelleyen kefir içeceği ödem oluşumunun da önüne geçmektedir.

Ülseri önleyen, sindirim sisteminin düzenli olarak çalışmasına yardımcı olan kefir içeceğinin sinirleri yatıştırıcı etkisi de bulunmaktadır. Tat ve görüntü olarak ayranı ve sütü andırmakta olan kefir bazı kişilere biraz acı gelebilmektedir.

Kefirin tadı acı mı tatlı mı, neye benziyor?

Kefirin tadı genel olarak ferahlatıcı olarak ifade edilir. Hafif bir ekşiliği de bulunan kefir daha çok ayrana benzemektedir. Ayranın koyu olarak hazırlanmış ve hafif bir ekşilik katılmış hali gibi düşünülebilmektedir. Eğer kefirin tadı çok fazla ekşi ya da çok fazla acı geliyorsa bu durum kefirin bozulmuş olduğu anlamına da gelebilir. Çünkü kefirin ekşimsi hafif acımsı tadından fazlası bozuk olduğunun işaretidir. Kefirin acılığı ve ekşi tadı belli bir dozdadır ve içerken rahatsız etmez.

Kefirin içmeden önce tadını kontrol ederken normal acılığından ve ekşi tadından daha farklı ve yoğun bir acılık hissediliyorsa içilmemesi gerekir. Aksi takdirde bu birçok konuda insan sağlığına faydalı olan içecek mide sorunlarına ya da başka alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antep baklavasına yeni rakip: Çorum baklavasıAntep baklavasına yeni rakip: Çorum baklavası
Marketlerde metal riski: 236 bin kasa toplatılıyor!Marketlerde metal riski: 236 bin kasa toplatılıyor!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kefir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.