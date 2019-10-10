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Kehribardan çıkan 'ejderha kafası' 4 milyon sterline satılacak

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İLGİNÇ HABERLER  | 10.10.2019 11:59 | Son Güncelleme

Kehribarda korunan tarih öncesi pterosaur’un kafasının yaklaşan "evrim müzayedesindeki" açılış fiyatı, 4 milyon sterlin (yaklaşık 28 milyon TL) olarak belirlendi.

Kehribardan çıkan 'ejderha kafası' 4 milyon sterline satılacak

Nesli tükenmiş uçan kertenkele, alıcılara milyonlarca yıl önce yeryüzündeki yaşama dair kısa bir bakış sunduğu söylenen 12 parça arasında yer alıyor.

Herkese açık diğer parçalarsa akışkan kehribara yakalanmış dev bir kırkayağı, Kretase dönemine ait bir akrebi ve nesli tükenmiş, dev bir su etoburu olan mosazor’un kafatasını içeriyor.

Satışın yapılacağı Billingshurst’teki Summers Place Auctions’da doğal tarih küratörü Errol Fuller, “Jurassic Park’ın hikayesi ansızın, çok daha inanılır hale geldi” dedi.

Fuller, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yüz milyon yıllık kehribar, muhteşem şekilde korunmuş bir floraya ve faunaya sahip. Yüksek şeffaflığın ve korumanın yanı sıra numunenin habitatının çalışılmasını kolaylaştıracak, uygun boyutlardaki birçok parçaya da ev sahipliği yapıyor.

Tüm parçalar, milyoner alıcılara ihtiyaç duymuyor: Kafatasları ve pençeleriyle Kretase Tetrapod(ları) olarak listelenen, uzun boyunlu, kulaklı ve gizemli (muhtemelen iki) hayvan gibi, sadece 3,03 gram gelen, kehribar içindeki küçük bir yılan ve dev kırkayağın fiyatı 120 bin sterline kadar çıkabiliyor.

Chung Wa’daki bir madende keşfedilen bir numune haricindeki tüm parçalar, Myanmar'da yer alan Hukawng Vadisi’nde bulundu.

Müzayede gelirinden elde edilecek paranın bilimsel araştırmalar için kullanılacağı söylense de satıcının kimliği açıklanmadı.

Açık artırma, 19 Kasım’da yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
kehribar ejderha kafası açık artırma

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