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Keira Knightley: Büyük bütçeli filmlerle gelen şöhretle başa çıkılmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 11:29 | Son Güncelleme

Pirates of the Caribbean (Karayıp Korsanları) serisinde canlandırdığı Elizabeth Swann karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Keira Knightley bir daha büyük bütçeli filmlerde rol almak istemediğini çünkü bu şekilde gelen şöhretle başa çıkamadığını itiraf etti.

Keira Knightley: Büyük bütçeli filmlerle gelen şöhretle başa çıkılmıyor

Keira Knightley 2003 yılında başrolünde yer aldığı Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (Karayıp Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti) ve 2017'de rol aldığı Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı) filmlerinin ardından gelen dünya çapındaki şöhretiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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"SİNİR BOZUKLUĞU YAŞADIM"

The Telegraph'a konuşan 34 yaşındaki oyuncu o dönemde ciddi anlamda sinir bozukluğu yaşadığını söyledi.

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Britney Spears ve Amy Winehouse örneklerini veren aktris, "Zihinsel anlamda sağlıklı olsanız bile paparaziler sizi oraya itiyorlardı.

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Bir keresinde onlara 'Aranızdan birini öldüreceğim' dedim. Onlar da bana bu şekilde daha çok para kazanabileceklerini söyledi" dedi.

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"ARA VERMEK İYİ GELDİ"

Ekranlara iki yıl ara vermenin kendisine iyi geldiğini belirten Knightly "Şunu öğrendim ki, büyük bütçeli filmlerde oynamak istemiyorum. Bu şekilde gelen şöhretle başa çıkamıyorsunuz" dedi.

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Keira Knightley şöhret

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