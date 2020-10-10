Keira Knightley çocukları için başrolden vazgeçti

Karayip Korsanları filmiyle şöhretini pekiştiren oyuncu Keira Knightley, başrollerinden birini üstleneceği The Essex Serpent aldı TV dizinden ayrılma kararı aldı.
Müzisyen James Righton ile evli olan Knightley, Edie ve Delilah adındaki çocuklarına bakabilmek için bu projede yer almaktan vazgeçti. Milyon sterlinlik bütçesi olan dönem dizisinde 35 yaşındaki oyuncu, 'Cora' karakterini canlandıracaktı.
Keira Knightley, bu duruma gerekçe olarak koronavirüs pandemisinde çocuk bakımının zorluğunu gösterdi. Çocuklarının güvenliğinden emin olmak isteyen Knightley, onların bakımını kendisinin üstlenmesi gerektiğini belirtti.
İngiliz oyuncunun bu kararından sonra dizi ekibinde yapımcılar, kostüm tasarımcıları ve yönetmen şoke oldu.
Çekimlerin başlamasına yalnızda 6 hafta kala yeni bir oyuncunun beden ölçülerine göre kostümlerin hazırlanması, bu sürenin yeterli olup olmayacağı ise henüz belli değil.
Keira Knightley'in sözcüsü ise oyuncunun bu kararı 'ailevi' nedeniyle aldığını söyledi. Milyonlarca insanın yaşamını altüst eden koronavirüs salgının İngiltere'de bazı bölgeler için karantinanın söz konusu olabileceğini belirterek, "Bu senaryonun Knightley için iyi olmayacağını" açıkladı.
Keira Knightley, aynı zamanda aldığı bu karar ile iddialara göre anlaştığı milyonluk ücreti de elinin tersiyle itmiş oldu.
Ünlü oyuncunun ne kadar alacağı ve şirkete tazminat ödeyip ödemeyeceği henüz açıklanmadı.
Bazı kaynaklara göre, pandemi sürecinde oyuncuların aldığı bu tür kişisel kararlar anlayışla karşılanıyor.
Böyle bir süreçte dizi çekimlerinin ertelenmesinin de mümkün olabilir.
Ancak başka kaynaklar da film setlerinde virüse yönelik çok sıkı tedbirlerin alındığı ve bununda salgının yayılmasını en aza indirgediğini ileri sürdü.
Keira Knightley'nin çocuklarına bakmak için başrolünde oynamaktan vazgeçtiği TV dizisi Sarah Perry'nin The Essex Serpent kitabından uyarlaması.
Öte yandan Knightley, 2013 yılından bu yana müzisyen James Righton ile evli.
Çiftin 5 ve 1 yaşında iki tane çocuğu bulunuyor.
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