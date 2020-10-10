Keira Knightley çocukları için başrolden vazgeçti

Karayip Korsanları filmiyle şöhretini pekiştiren oyuncu Keira Knightley, başrollerinden birini üstleneceği The Essex Serpent aldı TV dizinden ayrılma kararı aldı.

ÇOCUKLARI İÇİN BAŞROLDEN VAZGEÇTİ

Müzisyen James Righton ile evli olan Knightley, Edie ve Delilah adındaki çocuklarına bakabilmek için bu projede yer almaktan vazgeçti. Milyon sterlinlik bütçesi olan dönem dizisinde 35 yaşındaki oyuncu, 'Cora' karakterini canlandıracaktı.



Keira Knightley, bu duruma gerekçe olarak koronavirüs pandemisinde çocuk bakımının zorluğunu gösterdi. Çocuklarının güvenliğinden emin olmak isteyen Knightley, onların bakımını kendisinin üstlenmesi gerektiğini belirtti.

İngiliz oyuncunun bu kararından sonra dizi ekibinde yapımcılar, kostüm tasarımcıları ve yönetmen şoke oldu.



Çekimlerin başlamasına yalnızda 6 hafta kala yeni bir oyuncunun beden ölçülerine göre kostümlerin hazırlanması, bu sürenin yeterli olup olmayacağı ise henüz belli değil.



"BU SENARYO KNİGHTLEY İÇİN İYİ DEĞİL"

Keira Knightley'in sözcüsü ise oyuncunun bu kararı 'ailevi' nedeniyle aldığını söyledi. Milyonlarca insanın yaşamını altüst eden koronavirüs salgının İngiltere'de bazı bölgeler için karantinanın söz konusu olabileceğini belirterek, "Bu senaryonun Knightley için iyi olmayacağını" açıkladı.