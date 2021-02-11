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Keira Knightley’nin boşluğunu o dolduracak! The Essex Serpent dizisinin yeni başrolü belli oldu

11.02.2021 09:57 | Son Güncelleme:
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Keira Knightley’nin boşluğunu o dolduracak! The Essex Serpent dizisinin yeni başrolü belli oldu

Homeland dizisi ile 8 sezon maceradan maceraya koşan Claire Danes, Apple TV+’ın iddialı yapımı The Essex Serpent dizisinin yeni başrolü oldu. Dizinin başrolü için anlaşma yapılan ilk isim Keira Knightley'di.

Claire Danes, Homeland’dan sonra Apple TV+’ın iddialı projesi The Essex Serpent ile ekrana dönmeye hazırlanıyor. Claire Danes, şimdiye kadar üç Emmy ve dört Altın Küre ödülü kazandı.

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Apple TV+'ta ekrana gelecek dizi için daha önce Keira Knightley'le anlaşılmıştı. Ancak Knightley, Ekim ayında salgın devam ederken çocuklarından uzak kalmamak için ayrılık kararı aldı.

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THE ESSEX SERPENT HAKKINDA

Dizi, Sarah Perry'nin aynı isimli romanından uyarlanıyor. The Essex Serpent, yeni dul kalmış Cora isimli bir kadının hikayesini konu alıyor. Kötü bir evlilikten kurtulan Cora, Londra'dan ayrılarak Essex'teki küçük bir köye yerleşir. Burada Essex Serpent adıyla bilinen gizemli bir yaratığın döndüğüne dair bir hurafeyle karşılaşır. Dizinin hikayesi 1893 yılında geçecek.

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