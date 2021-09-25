Kek kalıbıyla pilav bile yapılırmış! İşte kek kalıbıyla yapabileceğiniz enfes bir sebzeli pilav tarifi

Kek kalıbında sadece kek mi yapıyorsunuz? Eğer öyleyse kek kalıbına haksızlık ediyorsunuz! Çünkü kek kalıbını Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan pilavı yapmak için de kullanabilirsiniz. Bu sayede pilavı hem çok kolay bir şekilde hazırlayabilir hem de özenle hazırladığınız sofralarınızda çok daha farklı bir görüntüye kavuşabilirsiniz. İşte kek kalıbında pilav tarifi...
MALZEMELER
2 adet patlıcan
2 adet patates
2 adet soğan
2 adet havuç
1 su bardağı haşlanmış bezelye
2 su bardağı kaynar su
2 su bardağı pirinç
400 gr dana kuşbaşı
Tereyağı
Tuz
Kimyon
Karabiber
Sıvı yağ (Malzemeleri kızartmak için)
HAZIRLANIŞI
Sebzeleri kabuklarını soyduktan sonra küp küp doğrayın. Kızgın yağda kızartın.
Bu esnada pirinci ılık suda bekletin. Dilerseniz suyun içine biraz tuz ve birkaç damla limon suyu ekleyebilirsiniz. Bu işlem pilavınızın daha parlak görünmesini sağlar.
Kuşbaşı doğradığınız eti yağda kavurun. Üzerine kimyon, tuz ve karabiber ilave edin. Bir tur karıştırın.
Isınmış bir tencereye tereyağı koyun ve eritin. İyice yıkadığınız pirinci yağa ilave edin. Biraz tuz ilave ettiğiniz pirinci ara ara karıştırarak kavurun.
Sebzeler kızardıktan, et ve pirinç kavrulduktan sonra kek kalıbının her yerini yağlayın.
Halka halka doğradığınız soğanları kek kalıbının tabanına sıralayın.
Ardından soğanların hemen üzerine eti ilave edin. Etin üzerine de haşlanmış bezelyeleri ve kızarttığınız sebzeleri ekleyin.
Tüm malzemeleri kek kalıbına aldıktan sonra bir kaşık yardımıyla bastırarak sıkıştırın ve malzemelerin üzerini düzeltin.
Son olarak kavurduğunuz pirinci ilave edin. Yine kaşık yardımıyla üzerini düzeltin.
2 su bardağı kaynar suyu kek kalıbına ilave edin. Dilerseniz bir bardağında et suyu kullanmayı tercih edebilirsiniz.
Önce yağlı kağıt, sonra da alüminyum folyo ile kek kalıbının üzerini kapatın. Kalıbın kenarlarını iyice sıkıştırın.
180-200 derecede ağır ağır pişirin.
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