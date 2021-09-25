Kek kalıbıyla pilav bile yapılırmış! İşte kek kalıbıyla yapabileceğiniz enfes bir sebzeli pilav tarifi

Kek kalıbında sadece kek mi yapıyorsunuz? Eğer öyleyse kek kalıbına haksızlık ediyorsunuz! Çünkü kek kalıbını Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan pilavı yapmak için de kullanabilirsiniz. Bu sayede pilavı hem çok kolay bir şekilde hazırlayabilir hem de özenle hazırladığınız sofralarınızda çok daha farklı bir görüntüye kavuşabilirsiniz. İşte kek kalıbında pilav tarifi...

KEK KALIBINDA SEBZELİ PİLAV TARİFİ

MALZEMELER

2 adet patlıcan

2 adet patates

2 adet soğan

2 adet havuç

1 su bardağı haşlanmış bezelye

2 su bardağı kaynar su

2 su bardağı pirinç

400 gr dana kuşbaşı

Tereyağı

Tuz

Kimyon

Karabiber

Sıvı yağ (Malzemeleri kızartmak için)

Kek kalıbının boyutuna uygun alüminyum folyo ve yağlı kağıt

HAZIRLANIŞI