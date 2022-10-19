Kekin kurumasını önlemenin en kolay yolu

Kek, mükemmel lezzetini ve dokusunu kaybetmemek için mutlak çok iyi korunmalıdır. Bunun için mümkün olduğunca uzun süre nemli tutulmalıdır. Keki kesip bir dilim çıkardıktan sonra, içeriğindeki malzemesi savunmasız kalır.

ELMA NUMARASI

Bunu önlemenin birkaç yolu var. America's Test Kitchen, keki muhafaza ettiğiniz saklama kabına bir de soyulmuş elma konulmasını tavsiye ediyor. Elma, kek nemlendiricisi görevi görerek ve kekin kurumasını önleyerek ortama nem katar.

YAĞLI KAĞIT NUMARASI

Yağlı kağıt, nemi kekin güzel katmanlarının içinde tutan hidrofobik bir bariyer görevi görür. Aslında balmumu kağıdının parşömenden daha iyi çalışabilir. Çünkü birincisi ikincisinden daha az geçirgendir.

Yağlı kağıdı, kaplamanız gereken açıkta kalan kekin alanına kabaca uyacak şekilde kesin, ardından katlayın ve açıkta kalan pastanın üzerine bastırın. Yeni ortaya çıkan her dilimle kaplı tutmak için gerektiğinde ekstra koruma, yeniden ayarlama, değiştirme ve/veya yeniden kesme için bir saklama kabında saklayın.



