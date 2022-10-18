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Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

18.10.2022 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makarnayı haşladıktan sonra suyu dökerek aslında büyük bir hata yapıyorsunuz. Makarna suyu hem makarna sosunu hem de makarnanın tadını daha da lezzetleştirebilecek gizli bir bileşendir. Makarnayı mükemmel bir şekilde pişirdikten sonra tencerede bıraktığın veya dökülen su büyük bir ziyan. İşte makarna suyunu boş yere dökmeyi düşünmeden önce, en iyi şekilde yararlanmanız gerekenler.

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Makarna suyu, makarna piştikten sonra genellikle lavaboya dökülüyor. Fazla makarna suyu tuz ve nişasta ile doludur ve bu maddeleri ister zeytinyağı ister başka soslarla elde edemeyeceğiniz pürüzsüz ve lezzetli bir sos elde edersiniz. Bu işleme emülsifikasyon denir.

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İTALYAN ŞEFLERE TAŞ ÇIKARIN

Makarna suyunu yemeğinize dahil etmek, makarnanızı diğerlerinden ayıran en lezzetli nokta olacak. Yemek pişirme rutininizde yapmanız gereken değişiklik budur. Ama bunu yapmaya nasıl başlayabilirsiniz? Makarna suyunuzu kullanmanın en iyi yollarını...

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MAKARNA SUYUNU KULLANMANIN EN İYİ YOLLARI

Makarnanızı bir kevgir içinde boşaltmak için lavaboya gitmeden önce, bunun yerine başka araçlar kullanmayı düşünebilirsiniz. Bunlara maşa, örümcek ve makarna çatalı dahildir. Makarnayı taşımak için kullanılan bu güzel üçlü alet, güzel makarna suyunun hiçbirini boşa harcamadan malzemeyi tencereden tavaya taşımanıza olanak tanır.

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Bu araçların üçü de harika, ancak çoğu zaman kendimizi bunlardan ikisini diğerinden daha fazla kullanırken buluyoruz.


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