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Kel görüntüsünden düğün için kurtulmak istedi! Son hali ise şoke ediyor

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 22.05.2019 16:33 | Son Güncelleme

Seyrek saçlara sahip olan adam düğün gününde geline süpriz yapmak için kuaför koltuğuna oturdu! Saatler sonra neredeyse kel olan adamın nasıl bir saça sahip olduğunu görünce şoke olacaksınız! İşte o kareler...

Kel görüntüsünden düğün için kurtulmak istedi! Son hali ise şoke ediyor

Herkes kendini olduğu gibi kabul etse dünya daha güzel bir yer olmaz mıydı? Aslında kusur olarak gördüğünüz çoğu şey sizi siz yapan nadide özelliklerdir. Ama inkar edilemez bir gerçek varsa o da herkes yaşlanmaktan, kırışıklıklardan ve kel kalmaktan korkuyor.

İşte şimdi göreceğiniz örnekteki seyrek saçlı bu adam ergenliğinden bu yana hep kel kalmaktan korkuyordu ve düğün gününde gelin adayına sürpriz yapmak için kuaför koltuğuna oturdu.

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Kendini Dubai'de iş yapan profesyonel saç stilisti Jason Makki'nin ellerine bırakan adamın son hali görenleri şoka uğrattı!

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Youtube'ta seyrek saçtan nasıl gür saç görüntüsüne dönüştürdüğünün videosunu da yayınlayan saç stilisti "Müşterim düğün gününde arkadaşlarını ve gelini şaşırtmak için yeni bir saç stili istedi" dedi.

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Jason Makki adamın seyrek tel saçlarına önce fön çekti

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Daha sonra düzleştirici ile teker teker düzleştirdi ve sprey yardımıyla geriye doğru şekil verdi. Adamın seyrek saçlarını sabitledikten sonra mucizevi spreyini ortaya çıkardı.

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Saçını topik gibi bir ürünle baştan aşağı spreyleyen kuaför seyrek saç görüntüsünü anında gür bir saça dönüştürdü. İşte fotoğraflar...

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