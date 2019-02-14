Mynet Trend

Kelebek hastası kardeşler görenlerin yüreklerini burkuyor! 'Çocuklarımı kuş gibi besliyorum'

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
SAĞLIK  | 14.02.2019 10:18 | Son Güncelleme

Van'da yaşayan 13 yaşındaki Umut ile 10 yaşındaki Davut kardeşleri görenlerin yürekleri burkuluyor. Halk arasında 'kelebek hastalığı' olarak bilinen Epidermolozis Bülloza hastalığıyla savaşan iki küçük kardeş, yapışık parmakları ve vücudundaki yaralar yüzünden büyük zorluklar çekiyor. Çocuklarının tedavisi için destek isteyen anne Hamide Aydın, "Bir kuş gibi besliyoruz. Özellikle yatırırken, yıkarken bir anne olarak çok zorluk çekiyorum" dedi.

Van’ın merkez İpekyolu ilçesine bağlı Alipaşa Mahallesi’nde yaşayan Ferit ve Hamide Aydın çiftinin çocukları olan 13 yaşındaki Umut ile 10 yaşındaki Davut, tıbbi olarak "Epidermolozis Bülloza" adıyla tanımlanan ve halk dilinde "kelebek hastalığı" olarak bilinen rahatsızlığın pençesine düştü. Nadir görülen kelebek hastalığı nedeniyle yemek yiyemeyen ve uyku uyuyamayan kardeşler; tedavi olmak, birbirine yapışan parmaklarının ayrılmasını ve dişlerinin yaptırılmasını istiyor.

dsadad

İHA muhabirine konuşan 8 çocuk annesi Hamide Aydın, kelebek hastası iki çocuğunun tedavisi için yardım istedi. Anne Aydın, 13 yaşındaki Umut isimli çocuğunun doğduktan hemen sonra, 10 yaşındaki Davut’un ise daha sonra kelebek hastalığına yakalandığını ifade etti. Şehir dışında olan inşaat işçisi eşinin kazandığı parayla geçimlerini zor sağladıklarını anlatan Aydın, “Umut isimli çocuğum doğduktan 3 gün sonra bu hastalığa yakalandı. İlk etapta parmaklarında ve ağzında yaralar oluştu. Bu yüzden tedavisi için götürdüğümüz hastanede çocuğumun kelebek hastalığına yakalandığını öğrendim. Hastalığının tedavisi için şu ana kadar kimse bize yardımcı olmadı. Çocuklarımın tedavi olmasını ve birbirine yapışan parmaklarının açtırılmasını istiyorum” dedi.

dsdadfasd

'ÇOCUKLARIMI BİR KUŞ GİBİ BESLİYORUM'

Bir anne olarak çocuklarına yemek verirken, banyosunu yaptırırken ve uyuturken büyük zorluklar çektiğini dile getiren Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:
“İki çocuğum diğer kardeşlerine bakınca ‘anne tırnaklarım niye yok, ellerim niye böyle’ diyorlar. Yemek yerken ağız içi yaralardan dolayı 2-3 saat sofrada kalıyorlar. Bir kuş gibi besliyoruz. Çok sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle yatırırken, yıkarken bir anne olarak çok zorluk çekiyorum. Vücutlarındaki yaralar nedeniyle bazen 2-3 saat banyoda kalıyorum. Bu yanık gibi bir hastalıktır.”

Bazı kişiler tarafından hasta çocuklarının fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldığını ve çocukları üzerinde yardım toplandığını ileri süren Aydın, bu konuda diğer aileleri de uyardı. Aydın, yetkililerden çocuklarının tedavisi için yardım talep etti.

dsdad

'APIŞIK PARMAKLARININ AÇILMASINI İSTİYORLAR

13 yaşındaki kelebek hastası Umut Aydın tedavi olmak istediğini söyledi. İyileşip yapışık parmaklarının açtırılmasını talep eden küçük Umut, “Geceleri çok kaşıntı oluyor ve uyuyamıyorum. Yemek yerken çok zorlanıyorum ve boğazımdan zor geçiyor. Parmaklarımın açtırılmasını ve dişlerimin yapılmasını istiyorum” şeklinde konuştu.
Yaşadığı zorlukları anlatan 10 yaşındaki minik Davut da dişlerinin yaptırılmasını ve birbirine yapışan parmaklarının açtırılmasını istedi.

Sosyal medyada linç edilmişti! Şimdi herkes peşinden koşuyorSosyal medyada linç edilmişti! Şimdi herkes peşinden koşuyor
Bu hastalık genç yaşta uzuv kaybına neden oluyorBu hastalık genç yaşta uzuv kaybına neden oluyor
Genetik hastalıklarla mücadelede kilit nokta bağışıklık sistemiGenetik hastalıklarla mücadelede kilit nokta bağışıklık sistemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kelebek hastalığı Van Epidermolozis Bülloza hamide aydın hastalık

En Çok Okunan Trend Haberler

Merakla bekleniyordu! Türkiye fiyatı açıklandı

Merakla bekleniyordu! Türkiye fiyatı açıklandı

Anonslar yapılıyor cuma hutbesinde anlatıldı! Her yerde aranıyor

Anonslar yapılıyor cuma hutbesinde anlatıldı! Her yerde aranıyor

Loto milyoneri ikramiyesini böyle aldı!

Loto milyoneri ikramiyesini böyle aldı!

Tanzim satışları marketleri böyle etkiledi! Ürünlere sınır geldi

Tanzim satışları marketleri böyle etkiledi! Ürünlere sınır geldi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Yana düşen başını eliyle tutarak yaşıyor

Yana düşen başını eliyle tutarak yaşıyor

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

'Gizli' hastalığa dikkat! Bu belirtiler sizde de varsa...

'Gizli' hastalığa dikkat! Bu belirtiler sizde de varsa...

'Yüzlerce akciğer filmi hatalı' iddiası!

'Yüzlerce akciğer filmi hatalı' iddiası!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah sizlerin yardımcısı olsun şifa versin kardeşlerim. Bacım sana da Allah güç kuvvet kolaylık versin keşke imkanım olsa size yardım edebilsem :(
Allah yardımcıları olsun ne üzücü bir durum. Sağlık özgürlük en büyük servet
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuklarla iyi iletişim kurmanın 9 yolu

Çocuklarla iyi iletişim kurmanın 9 yolu

Kalp yetersizliğinin belirtileri nelerdir?

Ayaklarınız şişiyor ve ruh haliniz değişiyorsa hemen doktora!

Göğüs cerrahisinde uyanık ameliyatların avantajları

Göğüs cerrahisinde uyanık ameliyatların avantajları

Eksik dişler tamamlanmazsa sağlığımıza nasıl etkileri olur? Ne gibi sorunlar çıkar?

Eksik dişlerinizi tamamlamak için 6 ayınız var!

Buerger nedir? Sigara buerger hastalığını nasıl etkiler? Buerger genç yaşta uzuv kaybına neden oluyor

Bu hastalık genç yaşta uzuv kaybına neden oluyor

Genetik hastalıklarla mücadelede kilit noktası 'bağışıklık sistemi'

Genetik hastalıklarla mücadelede kilit nokta bağışıklık sistemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.