Kelebek hastası kardeşler görenlerin yüreklerini burkuyor! 'Çocuklarımı kuş gibi besliyorum'

Van’ın merkez İpekyolu ilçesine bağlı Alipaşa Mahallesi’nde yaşayan Ferit ve Hamide Aydın çiftinin çocukları olan 13 yaşındaki Umut ile 10 yaşındaki Davut, tıbbi olarak "Epidermolozis Bülloza" adıyla tanımlanan ve halk dilinde "kelebek hastalığı" olarak bilinen rahatsızlığın pençesine düştü. Nadir görülen kelebek hastalığı nedeniyle yemek yiyemeyen ve uyku uyuyamayan kardeşler; tedavi olmak, birbirine yapışan parmaklarının ayrılmasını ve dişlerinin yaptırılmasını istiyor.

İHA muhabirine konuşan 8 çocuk annesi Hamide Aydın, kelebek hastası iki çocuğunun tedavisi için yardım istedi. Anne Aydın, 13 yaşındaki Umut isimli çocuğunun doğduktan hemen sonra, 10 yaşındaki Davut’un ise daha sonra kelebek hastalığına yakalandığını ifade etti. Şehir dışında olan inşaat işçisi eşinin kazandığı parayla geçimlerini zor sağladıklarını anlatan Aydın, “Umut isimli çocuğum doğduktan 3 gün sonra bu hastalığa yakalandı. İlk etapta parmaklarında ve ağzında yaralar oluştu. Bu yüzden tedavisi için götürdüğümüz hastanede çocuğumun kelebek hastalığına yakalandığını öğrendim. Hastalığının tedavisi için şu ana kadar kimse bize yardımcı olmadı. Çocuklarımın tedavi olmasını ve birbirine yapışan parmaklarının açtırılmasını istiyorum” dedi.