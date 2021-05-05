‘Keledoş’ yemeği iki şehrin arasını açtı! Van ve Ağrı ‘keledoş’ yemeğine sahip çıktı

Geçmişten bu yana İpek Yolu güzergahında yolcuların konakladığı mekanlara ev sahipliği yapan Van, zengin mutfağıyla ziyaretçileri kendine çekiyor. Van’ın yemek kültürünü oluşturan en önemli değerlerden olan ve dağlarda toplanan otların kurutulmasıyla hazırlanan ‘keledoş’, yapımı zahmetli olmasından dolayı özel günlerde sofraları süslüyor.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) tarafından 2017 yılında coğrafi işaret tescili alınan ‘keledoş’ yemeği ise son günlerde tartışmalara neden oldu. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada keledoşun Ağrı’ya özgü bir yemek olduğu iddia edilmişti. İddia üzerine çok sayıda Vanlı ise sosyal medya hesabında keledoş yemeğinin coğrafi işaret tescil belgesini paylaşarak duruma tepki gösterdi.

“KELEDOŞ, VAN İLE ÖZDEŞLEŞMİŞ YÖRESEL BİR YEMEKTİR”

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van’ın tescilli ürünü olan keledoş yemeğinin tartışmalara konu olmasını doğru bulmadığını belirtti. 2014 yılından bu yana yaklaşık 8 ürünü tescilleyerek yöreye ait yemekleri ve kültürel zenginlikleri kayıt altına aldıkları bir meslek odası olduklarını ifade eden Başkan Takva, “Dünya alem, Doğu Anadolu Bölgesinde yaşayan insanlar da biliyor ki keledoş Van’la özdeşleşmiş yöresel bir yemektir. Bu Ağrılılar keledoş yapmaz anlamına gelmez. Dolayısıyla Hakkari, Ağrı, Bitlis ve Muş da aynı coğrafyanın kentleridir. Burada yaşayan insanlar da akrabalardır” dedi.