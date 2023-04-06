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Kelle paça faydaları nelerdir? Kelle paça çorbası neye iyi gelir?

31.03.2023 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kelle paça Türk mutfağının geleneksel ve popüler yemeklerinden biridir. Yemek kültürümüzün önemli bir parçasıdır ve lezzetiyle de damaklarda unutulmaz bir iz bırakır. Bu yemeğin özelliği kıkırdak, kemik ve sert dokuların kaynatılması sonucu ortaya çıkan jelatinleştirilmiş kıvamıdır. Kelle paça sadece lezzetiyle değil sağlığa olan faydalarıyla da bilinir. Sert dokulardan kaynaklanan besinlerin kaynatılmasıyla elde edilen jelatin, bağ dokusunu güçlendirerek cildin sağlıklı kalmasını sağlar.

Kelle paça faydaları nelerdir? Kelle paça çorbası neye iyi gelir?

Kelle paça koyun, dana veya keçi kellesi ve ayaklarından yapılan bir yemektir. Bu yemek özellikle kış aylarında soğuk havalarda tüketilir. Kıkırdak, kemik ve diğer sert dokuların kaynatılmasıyla hazırlanır ve uzun süre pişirilir. Bu süreçte kolajen, jelatin ve diğer besin maddeleri kemiklerden ve kıkırdaklardan salınır ve yemeğin tadı ve lezzeti artar. Geleneksel olarak çorba olarak servis edilir ve üzerine limon ve sarımsak eklenerek lezzeti arttırılır.

Kelle paça çorbası neye iyi gelir?

Kelle paça, jelatin, kolajen ve glisin gibi bağ dokularını güçlendiren besinler içerir. Bu eklem ağrılarını azaltır kemik yoğunluğunu artırır ve kıkırdak hasarlarını onarır. Kelle paça faydaları:

  • İçerdiği kolajen ve jelatin cildin nem dengesini korur ve daha genç ve sağlıklı bir görünüm sağlar.
  • Kelle paça kolajen sayesinde mide duvarlarının iyileşmesini sağlar ve bağırsaklardaki tahrişi azaltır. Ayrıca sindirim sistemi sağlığını destekleyen bir dizi faydalı mikroorganizma içerir.
  • Bağışıklık sistemini güçlendiren glutamin ve arginin gibi amino asitler içerir.
  • Düşük kalorili bir besindir ve açlık hissini azaltarak tokluk hissini artırır.
  • Sinir sistemini rahatlatan glikin ve glutamat gibi amino asitleri içerir.
  • Kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi mineraller içerir bu da kemik sağlığı için önemlidir.
  • Doymuş yağ oranı düşük bir besindir ve LDL (kötü) kolesterol seviyesini azaltır.
  • Kelle paça çorbası içeriğindeki kolajen ve jelatin sayesinde boğazı yumuşatır öksürük ve nefes alma zorluğunu hafifletir ve soğuk algınlığı ve grip gibi solunum yolu enfeksiyonlarına karşı vücudun direncini artırır.

Kelle paçada hangi vitaminler var?

Kelle paça B12 vitamini açısından zengindir. B12 vitamini, vücudunuzun enerji üretimi ve sinir sistemi fonksiyonlarını destekleyen önemli bir vitamindir. Ayrıca hücre yenilenmesi, DNA sentezi ve kırmızı kan hücresi üretimi için de gereklidir. Kelle paça ayrıca A vitamini açısından da zengindir. A vitamini göz sağlığı, cilt sağlığı ve bağışıklık sistemi fonksiyonları için önemlidir. Ayrıca kemik sağlığı için de faydalıdır.

C vitamini içeriği açısından da zengindir. C vitamini bağışıklık sistemi fonksiyonlarını destekleyen ve vücudunuzun enfeksiyonlara karşı direncini artıran bir vitamindir. Ayrıca cilt sağlığı ve demir emilimini de artırır. Kelle paça D vitamini içeriği açısından da zengindir. D vitamini kemik sağlığı için önemlidir ve vücudunuzun kalsiyum ve fosfor emilimini artırır. Ayrıca bağışıklık sistemi fonksiyonlarını da destekler. Kelle paça, E vitamini açısından da zengindir. E vitamini cilt sağlığı için önemlidir ve antioksidan özellikleri sayesinde hücrelere zarar veren serbest radikallerin etkilerini azaltır.

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Kelle paça çorbasının bağırsaklara faydası nedir?

Kelle paça çorbası bağırsak sağlığı için faydalı bir gıdadır. Bu çorba, kıkırdak, kemik, tendon ve bağ dokusu gibi kolajen bakımından zengin malzemelerle yapıldığından, bağırsak duvarlarını güçlendiren kolajen peptitleri içerir. Bu peptitler bağırsak epitel hücrelerinin yapısını koruyarak bağırsak bütünlüğünü destekler ve bağırsak geçirgenliğini azaltır. Bağırsak geçirgenliği bağırsak duvarının zarar görmesi veya iltihaplanması sonucu artabilir ve sindirim sistemi sorunlarına neden olabilir. Bu sorunlar arasında irritabl bağırsak sendromu, çölyak hastalığı ve inflamatuar bağırsak hastalığı gibi rahatsızlıklar bulunur.

Kelle paça çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 1 adet kelle paça
  • 2 adet soğan
  • 3 diş sarımsak
  • 1 adet havuç
  • 1 adet patates
  • 1 adet kereviz
  • 1 çorba kaşığı salça
  • 2 çorba kaşığı un
  • 1 çorba kaşığı tereyağı
  • Tuz, karabiber, pul biber
  • Limon

Yapılışı:

  • Kelle paçayı yıkayıp, keskin bir bıçakla parçalara ayırın ve tencereye koyun.
  • Üzerini örtecek kadar su ilave edin ve kısık ateşte yaklaşık 2-3 saat pişirin.
  • Soğanları ve sarımsakları soyup, küçük küpler halinde doğrayın.
  • Havuç, patates ve kerevizi küçük parçalar halinde kesin.
  • Başka bir tencerede tereyağını eritin, soğan ve sarımsakları ekleyin ve kavurun.
  • Salçayı ilave edin ve birkaç dakika daha kavurmaya devam edin.
  • Unu ekleyip, kavurmaya devam edin ve birkaç dakika daha pişirin.
  • Pişen kelle paça suyunu süzün ve sebzelerle birlikte tencereye ekleyin.
  • Tuz, karabiber ve pul biber ekleyin ve kısık ateşte yaklaşık 1 saat daha pişirin.
  • Sıcak servis yapın ve üzerine limon sıkarak servis edin.

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