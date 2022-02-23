Kelle paça ve İskender kebap sevenlere: Afyon'dan paçık yemeği

Kış aylarında çorbası yapılarak şifa niyetine tüketilen kuzu paçasıyla hazırlanan bu yemek, harika bir lezzete sahip. Afyonkarahisar ve İç Anadolu bölgesinde eskilerin bildiği bu tarifle hem protein hem kolajen almanız mümkün. Sarımsaklı yoğurtla daha da tatlanan ve bu yemek, İskender kebap veya kelle paça sevenlerin bir numaralı tercihi olabilir. Sık sık yapmak isteyeceğiniz paçık yemeği tarifini sizler için araştırdık. Kış sofralarının vazgeçilmez şifa dolu yemeği paçık yemeği tarifimiz sizlerle...

PAÇIK YEMEĞİ TARİFİ

MALZEMELER

1 kilogram kuzu paçası

Yarım Afyon ekmeği

3 çorba kaşığı süzme yoğurt

1 çorba kaşığı tam yağlı yoğurt

3 diş sarımsak

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI