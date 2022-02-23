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Kelle paça ve İskender kebap sevenlere: Afyon'dan paçık yemeği

23.02.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaymaklı lokumu, sucuğu, etli ekmeğiyle ünlü Afyonkarahisar'ın şifa dolu bir yemeğini tanıtmak için buradayız. Kuzu paçasıyla yapılan, özel Afyon ekmeği ve sarımsaklı yoğurtla servis edilen paçık yemeğini özellikle kış aylarında denemelisiniz. Lezzet avcılarının bayılarak yiyebileceği paçık yemeği için sizleri şöyle mutfağa alalım...

Kelle paça ve İskender kebap sevenlere: Afyon'dan paçık yemeği

Kış aylarında çorbası yapılarak şifa niyetine tüketilen kuzu paçasıyla hazırlanan bu yemek, harika bir lezzete sahip. Afyonkarahisar ve İç Anadolu bölgesinde eskilerin bildiği bu tarifle hem protein hem kolajen almanız mümkün. Sarımsaklı yoğurtla daha da tatlanan ve bu yemek, İskender kebap veya kelle paça sevenlerin bir numaralı tercihi olabilir. Sık sık yapmak isteyeceğiniz paçık yemeği tarifini sizler için araştırdık. Kış sofralarının vazgeçilmez şifa dolu yemeği paçık yemeği tarifimiz sizlerle...

PAÇIK YEMEĞİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 kilogram kuzu paçası

  • Yarım Afyon ekmeği

  • 3 çorba kaşığı süzme yoğurt

  • 1 çorba kaşığı tam yağlı yoğurt

  • 3 diş sarımsak

  • 1 çorba kaşığı tereyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

  • Kasaptan aldığınız 1 kilogram kuzu paçasını pişerken kokmaması için bir süre tuzlu suda bekletin.

  • Tuzlu suda beklettiğiniz kuzu paçasını bol suda iyice yıkayın.

  • Tencereye koyup yumuşayıncaya kadar pişirin.

  • Daha çabuk pişmesi için kuzu paçalarını düdüklü tencerede de pişirebilirsiniz.

  • Piştiğinden emin olmak için çatalla kontrol edin.

  • Yumuşacık haşlanan kuzu paçalarının altını söndürün.

  • Suyun içinden paçaları alın ve bir tepsiye koyun. (Tencerede kalan şifalı ve lezzetli suyu süzerek çorbada, pilavda kullanabilirsiniz.)

  • Paça etlerini güzel bir şekilde ayıklayın.

  • 3 çorba kaşığı süzme yoğurt ve 1 çorba kaşığı tam yağlı yoğurdu bir kase içerisine alın ve güzel bir şekilde çırpın.

  • 3 diş sarımsağı havanda iyi bir şekilde dövün ve çırptığınız yoğurdun üzerine ekleyin.

  • Sarımsaklı yoğurdunuza az bir tuz ekleyin ve bir kenarda bekletin.

  • Yarım adet özel Afyon ekmeğini küp küp doğrayın ve fırında 10-15 dakika kadar kızartın.

  • İnce uzun formda bir servis tabağını alın ve fırında kızaran ekmekleri tabağa dizin.

  • Ayıkladığınız paça etlerini ekmeklerin üzerine dağıtın.

  • Hazırladığınız sarımsaklı yoğurdu etlerin üstüne gezdirin.

  • Son olarak kızdırdığınız tereyağını paçık yemeğinin üzerine ilave edin, afiyet olsun!.
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