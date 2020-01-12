Kelly Brook: Bedenimi seksi buluyorum

Son dönemde aldığı kilolar yüzünden eleştiri konusu olan ancak kilolarıyla mutlu olan ve dünyanın en seksi kadınları arasında gösterilen İngiliz model ve sunucu Kelly Brook SlimFast kampanyasının yüzü oldu.

Model, insanlara 2020 Ocak için hedefledikleri kiloya ulaşabilmeleri konusunda destek verdi.

“Bedenimi kesinlikle seksi buluyorum” şeklinde konuşan Brook, “Kilo vermek, spesifik bir ağırlığa ya da beden ölçüsüne ulaşmak değil; kendinizi mutlu hissetmek demektir” dedi.

Geçmişte fazla kilolarıyla mücadele eden Brook, artık fiziksel görüntüsüyle barışık olduğunu söylemişti. Brook şu açıklamasıyla da gündeme bomba gibi düşmüştü: "Kilo verdikten sonra cinsel ilişki hayatımız canlandı. Eskisi kadar azgınım. Kilo verdiğinde kesinlikle daha fazla ilişkiye girmek istiyorsun. Bu beden güveniyle ilgili, daha fazla enerjin var, kendini her açıdan çok daha iyi hissediyorsun."



