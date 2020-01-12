MAGAZİN
  4. Kelly Brook: Bedenimi seksi buluyorum

Kelly Brook: Bedenimi seksi buluyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 10:12 | Son Güncelleme

Dünyanın en seksi kadınları arasında gösterilen İngiliz model ve sunucu Kelly Brook son açıklamasıyla yine dikkat çekti.

Kelly Brook: Bedenimi seksi buluyorum

Son dönemde aldığı kilolar yüzünden eleştiri konusu olan ancak kilolarıyla mutlu olan ve dünyanın en seksi kadınları arasında gösterilen İngiliz model ve sunucu Kelly Brook SlimFast kampanyasının yüzü oldu.

Model, insanlara 2020 Ocak için hedefledikleri kiloya ulaşabilmeleri konusunda destek verdi.

“Bedenimi kesinlikle seksi buluyorum” şeklinde konuşan Brook, “Kilo vermek, spesifik bir ağırlığa ya da beden ölçüsüne ulaşmak değil; kendinizi mutlu hissetmek demektir” dedi.

640xauto

Geçmişte fazla kilolarıyla mücadele eden Brook, artık fiziksel görüntüsüyle barışık olduğunu söylemişti. Brook şu açıklamasıyla da gündeme bomba gibi düşmüştü: "Kilo verdikten sonra cinsel ilişki hayatımız canlandı. Eskisi kadar azgınım. Kilo verdiğinde kesinlikle daha fazla ilişkiye girmek istiyorsun. Bu beden güveniyle ilgili, daha fazla enerjin var, kendini her açıdan çok daha iyi hissediyorsun."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Giden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyorGiden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyor
Atatürk’e hakaret etmişti! Flaş gelişmeAtatürk’e hakaret etmişti! Flaş gelişme
Yarışmada soruldu! Herkes onu arıyorYarışmada soruldu! Herkes onu arıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kelly Brook, Kelly Brook instagram, Kelly Brook seks,

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan İranlılara Farsça mesaj!

Trump'tan İranlılara Farsça mesaj!

Dilvin Ak'ın ölümüyle ilgili 'vahim' iddia! Hastaneden açıklama

Dilvin Ak'ın ölümüyle ilgili 'vahim' iddia! Hastaneden açıklama

Ümmü Gülsüm, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Ümmü Gülsüm, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Deprem uzmanından kritik açıklama!

Deprem uzmanından kritik açıklama!

Rafet'ten ifşa! 'Kızı yaşında kadınlara...'

Rafet'ten ifşa! 'Kızı yaşında kadınlara...'

Libya'da ateşkes başladı

Libya'da ateşkes başladı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ateş püskürdü! 'Biri şunun kafasına...'

Ateş püskürdü! 'Biri şunun kafasına...'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Emekliler devlete yüktür' dedi mi? Olay oldu

'Emekliler devlete yüktür' dedi mi? Olay oldu

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atatürk’e hakaret eden Tuğçe Kazaz hakkında suç duyurusu!

Atatürk’e hakaret etmişti! Flaş gelişme

Kim Milyoner Olmak İster'de firavun fareleri sorusu merak uyandırdı

Yarışmada soruldu! Herkes onu arıyor

Mustafa Sandal kitap çıkardı! Emina Jahovic itirafı

Emina Jahovic itirafıyla dikkat çekti

Hanife Gürdal ve Kemal Ayvaz ayrıldı mı? Hanife Gürdal'dan imalı paylaşım

Ayrılık iddiaları güçlendi! İmalı paylaşım

Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! Ümmü Gülsüm Genç yarışmaya damga vurdu

Ümmü Gülsüm, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Şarkıcı Aynur Aydın'dan sütyen açıklaması! 'Tabii ki takıyorum!'

Bir sütyen açıklaması daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.