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Kelly Brook ile Jeremy Paris nişanlandı mı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.08.2018 14:06 | Son Güncelleme

Daha önce 3 kez nişanlanan ancak evlenemeyen İngiliz model Kelly Brook'un yeni yüzüğü Jeremy Parisi ile nişanlandığı iddialarını gündeme getirdi.

Kelly Brook ile Jeremy Paris nişanlandı mı?

38 yaşındaki Brook, 32 yaşındaki spor eğitmeni sevgilisi Jeremy Parisi ile havaalanında görüntülendi.

Çift, İspanya’nın Barcelona kentine iniş yaptıktan sonra dikkat çekti. Brook’un parmağındaki tektaş yüzük ise dikkatli gözlerden kaçmadı.

Brook’un tektaşı, bir süredir evlilik planları yapan çiftin nişanlanmış olabileceği fikrini akıllara getirdi.

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Daha önce nişanlanma ve evlenme haberleri ile basında sıklıkla yer alan Brook, bu duruma esprili bir dille yaklaşarak "Erkek arkadaşım bile bana nişanlanmaktan vazgeçmemi tavsiye ediyordu" demişti...

Kelly Brook'un, Jason Statham ile olan ilişkisi 7 yıl sürmüştü. Ünlü modelin bir sonraki ilişkisi Billy Zane ile oldu. Brook'un son birlikteliği ise Hunky David McIntosh ile oldu. Ancak ünlü çift bir süre sonra ayrıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Kelly Brook Jeremy Paris

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