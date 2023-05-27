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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni vaat, sosyal medyadan duyurdu! "Maçlar şifresiz yayınlanacak"

27.05.2023 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde geri sayım sürerken, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan bir vaadini daha duyurdu. İşte detaylar...

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni vaat, sosyal medyadan duyurdu! "Maçlar şifresiz yayınlanacak"

28 Mayıs günü gerçekleşecek olan 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa bir süre kala, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçim vaatlerinden birini daha açıkladı.

"MAÇLAR ŞİFRESİZ OLACAK"

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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, seçimi kazandıktan sonra maçların TRT ekranından şifresiz olarak yayınlanacağını söyledi. Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Seçimi kazandıktan sonra, ilk imzalayacağım kararnamelerden biri, maçların artık şifresiz olarak TRT'de yayınlanmasını sağlamak. Milletin küçücük zevklerini bile çaldılar. Böylece milleti TRT'yle de barıştıracağım ve TRT gerçekten milletin kanalı olacak.”


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