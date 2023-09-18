Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmeziydi! Öğrenenler inanamadı, meğer oğlu da kendisi kadar ünlüymüş

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ekrem Dümer 23 yıldır aramızda olmamasına rağmen Kemal Sunal filmleri sebebiyle hafızalardaki yerini koruyor.

Tiyatro oyunculuğunun ardından Yeşilçam'da sayısız yapımda kamera karşısına geçen usta isimöÖmrünün 25 yılını sanata adadı.

Vefat etmeden hemen önce 'Hizmet ve Onur Ödülü'ne layık görülen Ekrem Dümer, Feriköy mezarlığı'nda yatıyor.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ekrem Dümer'in oğlu ise Çalar Saat ve Sabah Şekerleri programlarında sunuculuk yapan Yalçın Dümer'den başkası değil.

Yalçın Dümer de bir dönem tıpkı babası gibi Şehir Tiyatroları'nda çalışmıştı. Benim İçin Ağlama, Şöhret, Paşa Baba Konağı gibi yapımlarda oynayan Yalçın Dümer'in başından 3 evlilik geçti.

Yalçın Dümer; Defne Halman, Serpil Çakmaklı ve Esra Balamir gibi isimlerle nikah masasına oturdu.

Şimdilerde 58 yaşında olan Yalçın Dümer'in Esra Balamir ile yaptığı evlilikten bir kızı var.



