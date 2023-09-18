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Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmeziydi! Öğrenenler inanamadı, meğer oğlu da kendisi kadar ünlüymüş

18.09.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bekçiler Kralı, Ortadirek Şaban, Kiracı gibi birçok Kemal Sunal filminde rol alan Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ekrem Dümer'in oğlu kendisi kadar ünlü çıktı. Ünlü ismi, öğrenenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ekrem Dümer 23 yıldır aramızda olmamasına rağmen Kemal Sunal filmleri sebebiyle hafızalardaki yerini koruyor.

Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez ismiydi! Yeşilçam yıldızının oğlu da ünlü çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...

Tiyatro oyunculuğunun ardından Yeşilçam'da sayısız yapımda kamera karşısına geçen usta isimöÖmrünün 25 yılını sanata adadı.

Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez ismiydi! Yeşilçam yıldızının oğlu da ünlü çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...

Vefat etmeden hemen önce 'Hizmet ve Onur Ödülü'ne layık görülen Ekrem Dümer, Feriköy mezarlığı'nda yatıyor.

Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez ismiydi! Yeşilçam yıldızının oğlu da ünlü oyuncu çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ekrem Dümer'in oğlu ise Çalar Saat ve Sabah Şekerleri programlarında sunuculuk yapan Yalçın Dümer'den başkası değil.

Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez ismiydi! Yeşilçam yıldızının oğlu da ünlü oyuncu çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...

Yalçın Dümer de bir dönem tıpkı babası gibi Şehir Tiyatroları'nda çalışmıştı. Benim İçin Ağlama, Şöhret, Paşa Baba Konağı gibi yapımlarda oynayan Yalçın Dümer'in başından 3 evlilik geçti.

Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez ismiydi! Yeşilçam yıldızının oğlu da ünlü oyuncu çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...

Yalçın Dümer; Defne Halman, Serpil Çakmaklı ve Esra Balamir gibi isimlerle nikah masasına oturdu.

Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez ismiydi! Yeşilçam yıldızının oğlu da ünlü oyuncu çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...

Şimdilerde 58 yaşında olan Yalçın Dümer'in Esra Balamir ile yaptığı evlilikten bir kızı var.

Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez ismiydi! Yeşilçam yıldızının oğlu da ünlü oyuncu çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...

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