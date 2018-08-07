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Kemal Sunal'ı hedef alan Cemile Bayraktar'a Ali Sunal'dan yanıt!

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.08.2018 10:57 | Son Güncelleme

Cemile Bayraktar'ın tepki çeken Kemal Sunal paylaşımına Ali Sunal'dan jet yanıt geldi.

Kemal Sunal'ı hedef alan Cemile Bayraktar'a Ali Sunal'dan yanıt!

Geçen yıl sonu Yeni Şafak’tan ayrılan yazar Cemile Bayraktar, Türkiye Sineması'nın usta ismi Kemal Sunal’ın rol aldığı filmler hakkında tepki çeken sözler söyledi.

Yazar Cemile Bayraktar’ın, Kemal Sunal filmlerine ilişkin "Bu ülkeye zihinsel anlamda yapılmış büyük bir kötülük. Bu filmler resmen insanın zekâsına hakaret" sözlerine Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal cevap verdi. Sunal babasının bu ülke için ne kadar önemli bir değer olduğuna dikkat çekerek ''Kemal Sunal halktır hepimizindir'' ifadesini kullandı.

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Bayraktar sosyal medya hesabından Sunal'a ilişkin, "Çünkü alternatifi yoktu. Yoksa birkaçı hariç çok iyi yapımlar değiller. Sunal elbette bizim markamız,değerli, rahmet olsun ancak bu ülkeye zihinsel anlamda yapılmış büyük bir kötülük. Bu filmler resmen insanın zekâsına hakaret. Linç için hazırım ama doğrusu bu, beğenmeseniz de" demişti.

Ali Sunal'dan jet yanıt: Kemal Sunal halktır!

Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ise, Bayraktar'a "Cemile Bayraktar babamın filmlerini beğenmiyormuş olabilir çokta önemli değil. Ama bu filmlerin kötü olduğunu halka hakaret olduğunu belirtecek bilgisi nereden acaba? Neyse ya o da hiç önemli değil #KemalSunal sırtını halka dayamış harika bir insandır tek gerçek bu" sözleriyle yanıt verdi.

Sunal, devamında, "Prim yapmak ünlü olmak için artık bari bu melek insana dil uzatmayın ayıptır. Bu halk #KemalSunal'ına laf ettirmez bakın bu güzel isim altında ezilirsiniz! Ayrıca Ak Partili diye genellemeyelim Kemal Sunal'ı seven milyonlarca Ak Parti'ye oy veren sempati duyan insan var Kemal Sunal halktır hepimizindir" ifadelerini kullandı.

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Kemal Sunal TT oldu!

Bayraktar'ın sözlerine çok sayıda Twitter kullanıcısı da tepki gösterdi. Kemal Sunal Twitter'da TT oldu.

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
kemal sunal bu ülke insanının yüzünü güldürmekten başka hiç bişey yapmamıştır,sende iftira,yaftalama ve ukalalıktan başka bişey yapmıyosun,önce dininin emrettiği biçimde yaşamayı ögren,bi türban takarak olmuyo bu işler yobazee
Senin zekan o repliklerin, espirilerin altında yatan, çekildiği dönemin, hatta çoğu bu dönemin bile rezilliklerine, yolsuzluklarına, hırsızlıklarına vurgu yapan inceden alaylamayı anlayamaz...
zındık kadın sen kim oluyorsunda bir sanatçıya bu ülkenin değer verdiği birine hele ölmüş birinin arkasında konuşuyorsun dinde bile yeri yok emin ol iszden daha müslümandı.pis takkeciler.cumhuriyet düşmanları ..üfürükçüler. cinciler..
BAK GÜZELİM, O DÖNEMDE ÜNLÜ OLMAK İÇİN +18 FİLMLERDE OYNAYAN ŞU ANDA SANATÇI DİYE GEÇİNİP SEN VE SENİN GİBİ BİR SÜRÜ İNSANIN SAYGI GÖSTERDİĞİ İSİMLERİN AKSİNE RAHMETLİ KEMAL SUNAL BIRAK O TÜR FİLMLERDE OYNAMAYI, SENİN ŞUAN BİLE DÜŞÜNMEYE DAHİ KORKTUĞUN GERÇEKLERİ FİLMLERİNDE OYNAMIŞTIR. SİYASETÇİLERİ, ŞEYHLERİ, MOLLALARI, AĞALARI VS. VS. SENİN YAŞIN KAÇ BİLMİYORUM AMA O DÖNEMDE FİLMLERİ GERÇEK HAYATI ANLATIYORDU Kİ HALA ÖYLE !!! KENDİNDEN BAŞLAYIP ARKANA DÖN BİR BAKALIM, ZEKAN YETİYORSA ANLAMAYA, RAHMETLİ KEMAL SUNAL FİLMLERİNİ SOKAKTA İŞ YERİNDE HAYATININ HER ALANIN DA ŞUANDA GÖREBİLİRSİN !!!
O zamanlarda yeşilçam erotik furyasına girmişti Kemal Sunal Türk sinamasının itibarını kurtardı.
KEMAL SUNALLA AK PIRTINİN NE ALAKASI VAR...AK PIRTIYİ ALİŞANA YAVUZ BİNGÖLE ORHANA SORUN SİZ..AK PIRTİYLE KEMAL SUNALI YAN YANA GETİRMEK RAHMETLİYE YAPILACAK EN BÜYÜK SAYGISIZLIKTIRR...
git başkasından prim yap öcü
Kemal Sunal tam da bu günün zübükzade partisi olan akp yi eleştiren filmler çekiyordu, bu kindarların koro halinde Kemal Sunal filmlerine saldırması boşuna değil.
görev tamamlandı!!! bilinçli olarak küfür yemek için nohut kadar aklıyla kemal sunal a saldırdı bugün herkes cemile yi konuşuyor. bunlar ilgi bağımlısı hasta ruhlar tüm yazılarını topla üst üste koy kemal sunal ın bir tebessümündeki ifadeyi anlatamaz senin yazdıkların
bu hanım sinema eleştirmenimiymiş acaba sen git sohbetlere katıl ne anlarsın sinemadan ,nur içinde yatsın kemal sunal hala insanları eğlendiriyor
ne olduğu belli olmayan insanlara cevap verme baban filimlerinde cevabı vermiş onlara..
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