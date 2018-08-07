Kemal Sunal'ı hedef alan Cemile Bayraktar'a Ali Sunal'dan yanıt!

Geçen yıl sonu Yeni Şafak’tan ayrılan yazar Cemile Bayraktar, Türkiye Sineması'nın usta ismi Kemal Sunal’ın rol aldığı filmler hakkında tepki çeken sözler söyledi.

Yazar Cemile Bayraktar’ın, Kemal Sunal filmlerine ilişkin "Bu ülkeye zihinsel anlamda yapılmış büyük bir kötülük. Bu filmler resmen insanın zekâsına hakaret" sözlerine Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal cevap verdi. Sunal babasının bu ülke için ne kadar önemli bir değer olduğuna dikkat çekerek ''Kemal Sunal halktır hepimizindir'' ifadesini kullandı.

Bayraktar sosyal medya hesabından Sunal'a ilişkin, "Çünkü alternatifi yoktu. Yoksa birkaçı hariç çok iyi yapımlar değiller. Sunal elbette bizim markamız,değerli, rahmet olsun ancak bu ülkeye zihinsel anlamda yapılmış büyük bir kötülük. Bu filmler resmen insanın zekâsına hakaret. Linç için hazırım ama doğrusu bu, beğenmeseniz de" demişti.

Ali Sunal'dan jet yanıt: Kemal Sunal halktır!

Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ise, Bayraktar'a "Cemile Bayraktar babamın filmlerini beğenmiyormuş olabilir çokta önemli değil. Ama bu filmlerin kötü olduğunu halka hakaret olduğunu belirtecek bilgisi nereden acaba? Neyse ya o da hiç önemli değil #KemalSunal sırtını halka dayamış harika bir insandır tek gerçek bu" sözleriyle yanıt verdi.