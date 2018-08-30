Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'dan duygulandıran paylaşım

Gül Sunal, eşi Kemal Sunal ve oğlu Ali Sunal ile çekilen fotoğrafı, "Bu fotoğrafın çekildiği günden 3 ay sonra Ezo’nun aramıza katılmasıyla dört kişi olduk" notuyla paylaştı. Sunal'ın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Özellikle bu pozda Kemal Sunal'ın oğluna yönelttiği sevgi dolu bakışlarına, Gül Sunal'ın takipçilerinden "Bir babanın oğluna bakışı" şeklinde yorumlar geldi.

Kemal Sunal ile Gül Sunal, 1974 yılında evlendi. Çiftin Ali adında bir oğlu ve Ezo adında bir kızı bulunuyor.





