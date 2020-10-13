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Kemal Sunal’ın unutulmaz filmleri En Büyük Şaban, Garip ve Şabaniye hakkında daha önce duymadığınız gerçek

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Büyük usta Kemal Sunal’ın unutulmaz filmleri En Büyük Şaban, Garip ve Şabaniye hakkındaki bu gerçeği muhtemelen daha önce duymadınız. İki filmin ortak özelliği ise...

Kemal Sunal’ın unutulmaz filmleri En Büyük Şaban, Garip ve Şabaniye hakkında daha önce duymadığınız gerçek

Türk sinemasında yıllar boyunca pek çok yabancı film uyarlaması yer aldı. Son olarak Kore yapımı Miracle in Cell No. 7’den sinemamıza uyarlanan 7. Koğuştaki Mucize, sinemalarda izlenme rekoru kırdı. Sinemamızın genellikle Güney Kore yapımlarından uyarladığı filmler oldukça başarılı oluyor. Türk sineması, filmlerinde genelde orijinal senaryolar kullanıyor olsa da bazı dönemlerde uyarlamalara da yönelebiliyor. Bunun en başarılı örnekleri ise En Büyük Şaban, Garip ve Şabaniye filmleri...

Türk sinemasının büyük ustası Kemal Sunal’ın başrolünü üstlendiği En Büyük Şaban, Garip ve Şabaniye filmlerinin yabancı yapımlardan uyarlama olduğunu biliyor musunuz?

ÜÇ FİLMİN İLHAMI HOLLYWOOD’DAN

Webtekno’nun haberine göre; Türk sinemasının büyük ustası Kemal Sunal, bir başka usta isim olan Charlie Chaplin’in bazı filmlerinin Türk uyarlamasında da yer aldı. Bu ünlü filmlerinden biri de bizleri hem güldüren hem de ağlatan filmi Garip. Garip, işleyişte bazı farklılıkları bulunsa da Chaplin’in 1921 yapımı The Kid’den uyarlandı.

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Büyük usta Kemal Sunal’ın bir başka uyarlama filmi En Büyük Şaban’dı. Yine bir Chaplin filmi City Lights’tan uyarlanan film, Kemal Sunal’ın büyük oyunculuğuyla ülkemize çok güzel bir şekilde uyarlanarak yıllar boyunca defalarca kez izlediğimiz efsane bir filme dönüştü.

Kemal Sunal’ın bir başka uyarlama filmi Şabaniye, pek çok noktada farklılıklar içerse de esasen Dustin Hoffman’ın başrolde yer aldığı Tootsie filminden uyarlandı.

Dünyanın pek çok farklı bölgesini araştırarak başarılı filmleri bulan Türk sineması, bu filmleri başarılı bir şekilde bize uyarlayabiliyor.

İşte yabancı filmlerden uyarlanmış başarılı Türk filmleri

  • Delibal - Moonu 3
  • Garip - The Kid
  • Sadece Sen - O jik Geu dae man
  • Cebimdeki Yabancı - Perfetti Sconosciuti
  • Senden Bana Kalan - Baekmanjangja Ui Cheot Sarang
  • En Büyük Şaban - City Lights
  • Evim Sensin - Nae Meorisokui Jiwoogae
    1. Koğuştaki Mucize - Miracle in Cell No. 7
  • Benim Dünyam - Black

  • Şabaniye - Tootsie


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