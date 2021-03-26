Kemikler 24 saat kaynar kazanda kaynatılıyor! Görenler, duyanlar sipariş yağdırıyor

Koronavirüs nedeniyle işlerinde düşüş yaşayan lokanta işletmecisi Erhan Uzun, iş yerindeki zararı karşılamak amacıyla işletmesinde yemeklerde kullandıkları kemik suyunu üretmeye karar verdi. Uzun, 24 saat boyunca kazanlarda kaynayan kemiklerden üretimi yapılan suyu satışa sunarak, medya hesaplarından paylaştı. Uzmanların bağışıklık sistemini koruyan ve zararlı etkenler karşısında daima güçlü tutma konusunda etkili besin kaynağı olarak tavsiye ettiği kemik suyu, yoğun talep gördü. Uzun, bunun üzerine günlük olarak konserve kavanozlarına doldurarak, satışına başladı.

'KARGOYLA İL DIŞINA DA GÖNDERİYORUZ'

Koronavirüs salgını nedeniyle herkesin evlerine kapandığını söyleyen Erhan Uzun, "Bizim de işlerimiz düşmeye başladı. Biz ne yaparız, işlerimizi nasıl artırırız, diye düşündük. Daha sonra bu kemik suyu aklımıza geldi. İnsanların ihtiyacı olduğunu düşündük. İnsanların talepleri de bizi buna sürükledi. Evde oturan insanlar bizden kemik suyu almaya başladılar. Şu anda kemik suyu, sattığımız bütün ürünlerin önüne geçti. Sosyal medyadan görenler, duyanlar, bize gerek telefonla gerekse mesajla ulaşıyor. Şehir dışından da talep arttı. Şu anda kemik suyunu her gün yapmaya başladık, yetiştiremez hale geldik. Kargo ile il dışına da gönderiyoruz" dedi.