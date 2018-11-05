Kenan Doğulu çocuklar için sahneye çıktı

Kenan Doğulu, geçtiğimiz akşam Türkiye'nin eğitim alanındaki en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türk Eğitim Derneği'nin Raffles İstanbul'da gerçekleştirdiği Cumhuriyet Balosu'nda sahne aldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 95'inci kuruluş yıl dönümünün kutlandığı gecede Doğulu, eşsiz performansı ve şarkılarıyla davetlilere muhteşem bir konser verdi. Kenan Doğulu'nun burslu öğrenciler yararına ücretsiz sahne aldığı bu anlamlı geceden elde edilen tüm gelir, başarılı ancak maddi olanakları yetersiz çocukların eğitimlerine devam edebilmesi amacıyla TED'in burs fonuna aktarıldı.

