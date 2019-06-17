Kenan Doğulu'dan Beren Saat sorularına yanıt: Benim tarzımı biliyorsunuz

Kenan Doğulu, “İhtimaller” adlı caz projesiyle Bebek Şenliği’nde sahneye çıktı.

Sevilen şarkılarını caz formunda seslendiren Doğulu’ya konser sonrası Beren Saat’le boşanacakları yönündeki iddialar soruldu.

Ünlü şarkıcı sorulara kısa bir yanıt verdi:

"Benim tarzımı biliyorsunuz. Özel konuları bu kadar basitmiş gibi konuşmayı tercih etmiyorum. Hiçbir zaman da cevap vermeyeceğim bu sorulara."

Geçtiğimiz günlerde Beren Saat eşi Kenan Doğulu'nun doğum günü için bir paylaşımda bulunmuş ve yazdığı şu sözler ikilinin ayrılacağı yönünde yorumlanmıştı:

"Bir yastıkta kocamak mı, beraber ölmek mi insanların bir aşkı başarmaktan anladığı bilemiyorum. Oysa sen, ben, babanın gitarı bir yatağın içinde; sonsuz zamanın durakladığı, ömrün tamamladığı yüz yıllar aştık" ifadelerini kullanan Beren Saat, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

'Ben oyun arkadaşımı buldum galiba' dedim bir akşam, gözlerin parlayarak baktın. Gece gitar sesiyle uyandım; bir şarkıya başlamıştın, büyülendim. Biz o şarkıyı beraber bitirirken, aşk şarkısı olduk. Birbirimizin yaralarını öptükçe can arkadaşı oldu. Yaydığımız aşk enerjisiyle çevremizde iklim değişikliğine sebep olduk ve beraber ne eğlendik. Sonra bir noktada sen masumiyetini kaybettin; ben de oyun arkadaşımı ve yol arkadaşımı...