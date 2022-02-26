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  4. Kenan Doğulu'dan duygu dolu paylaşım! Beren Saat'in doğum gününü böyle kutladı

Kenan Doğulu'dan duygu dolu paylaşım! Beren Saat'in doğum gününü böyle kutladı

26.02.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak imaj değişikliği ile gündeme gelen ünlü oyuncu Beren Saat, bugün 38. yaşına giriyor. Güzel oyuncunun eşi Kenan Doğulu'dan Saat'e duygusal bir jest geldi. Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat için yaptığı doğum günü paylaşımına pek çok ünlü isimden de yorum geldi.

Kenan Doğulu'dan duygu dolu paylaşım! Beren Saat'in doğum gününü böyle kutladı

Aşk-ı Memnu, Fatmagül'ün Suçu Ne, Atiye gibi pek çok sevilen dizide rol alan ünlü oyuncu Beren Saat bugün 38. yaşına giriyor. Doğum günü 26 Şubat 1984 olan ünlü isim, geçtiğimiz günlerde yeni saç tarzı ve imajıyla gündeme gelmişti.

KENAN DOĞULU'DAN DUYGU DOLU PAYLAŞIM!

Yeni yaşına giren Beren Saat için eşi Kenan Doğulu'dan duygusal bir paylaşım geldi.

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Kenan Doğulu, Beren Saat ile birlikte çekilen fotoğraflarını video haline getirerek sosyal medya hesabından paylaştı.

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"DÜNYANIN EN GÜZEL RENGİ VE EN TATLI ŞANSIMSIN"

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Ünlü şarkıcı yapmış olduğu paylaşıma ise "İlham kaynağım, dünyamın en güzel rengi ve en tatlı şansımsın. İyi ki doğdun sevgilim, iyi ki birbirimizi bulduk." notunu düştü.

ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM YAĞDI

Doğulu'nun paylaşımına Demet Akalın başta olmak üzere Beyza Şekerci, Öykü Karayel ve Ayşe Özyılmazel gibi pek çok ünlü isimden de yorum geldi. Kenan Doğulu ve Beren Saat'in hayranları ise paylaşımı yorum yağmuruna tuttu.

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Beren Saat Beyza Şekerci Demet Akalın Öykü Karayel
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