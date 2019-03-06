Kenan Doğulu ile ayrılacakları konuşulan Beren Saat'ten yeni paylaşım

Beren Saat doğum gününde, siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşmış altına düştüğü "Ayak bastığım en karanlık doğum günüm olduğunu düşündüğüm anda Efe’yle şarkımız Hero çalınca birden mutfaktaki radyoda, ruhuma yeniden ışık yayıldı. Bence hayatımın ikinci yarısı daha güzel olanı olacak..." notu ayrılık iddialarını gündeme getirmişti.

Kenan Doğulu, dedikoduların ardından 'ayrılık yok' açıklaması yaptı ve Beren Saat'in paylaştığı fotoğrafları beğenmeye başladı. Ancak buna rağmen herkes ikilinin ayrılacaklarını konuşuyordu. Ta ki Beren Saat'in dün Doğulu'nun fotoğrafına kalp emojisi bırakana kadar...

Saat'ten bugün de yeni bir paylaşım geldi. Saat, güvercin fotoğrafını "I will survive /Hayatta kalacağım" notu ile yayınladı.



