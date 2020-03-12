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Kenan Doğulu Londra dönüşü 14 gün kuralına uymadı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2020 10:24 | Son Güncelleme

Boşanmanın eşiğinden dönerek evliliklerini kurtaran Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, dünyayı etkisi altına koronavirüse aldırış etmeden geçtiğimiz hafta Londra'ya tatile gitti. Doğulu'nun dönüşte 14 gün kuralına uymadığı iddia edildi.

Kenan Doğulu Londra dönüşü 14 gün kuralına uymadı!

Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti geçtiğimiz hafta yeni yaşına giren Beren Saat'in doğum gününü kutlamak için yurt dışına tatile çıktı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından eşinin yeni yaşını kutlayan Kenan Doğulu, hediye olarak da eşini Londra'ya götürdü.

Evliliklerinin ikinci baharını yaşayan çiftin, neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan ve 4 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan koronavirüse aldırış etmemesi herkesi şaşkına çevirdi.

14 GÜN KURALINA UYMADI

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, yurt dışı tatilinden döndükten sonra MSG seçimlerinde görüntülendi. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programın sunucuları Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt, "Kenan Doğulu 14 gün kuralına uyamadı. Döndükten sonra dolaşmaya çıktı" şeklinde yorumda bulundu.

14 GÜN KURALI NEDİR?

Çin'in Vuhan kentinde meydana gelen koronavirüs dünyanın çeşitli yerlerinde yayılmaya başladı. Son olarak Türkiye'de görülen virüs hakkında uyarılarda bulunan Sağlık Bakanlığı, yurt dışından dönen vatandaşların 14 gün kendilerini evde izole etmelerini, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, riskli vatandaşlarımızın 60-65 yaş üstündekilerin, altta riskli bir hastalık durumu olmasa bile mümkün mertebe dışarı çıkmamalarını, kalabalık ortamlara girmemeleri gerektiği konusunda uyardı.

LONDRA'DA KORONAVİRÜS PANİĞİ

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs İngiltere'nin başkenti Londra'da da paniğe neden oldu. Ölümlerin meydana geldiği ülkede önlem alan vatandaşlar evden çalışma sistemine geçerken marketlerdeki ürünleri tüketti. Vakaların artmasıyla market zincirlerinde raflar boşandı.

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Anahtar Kelimeler:
Beren Saat ve Kenan Doğulu, koronavirüs,

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