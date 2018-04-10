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Kenan Doğulu, Mina Başaran'ın düğünü için aldığı kaporayı iade etmedi mi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.04.2018 13:35 | Son Güncelleme

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran, 14 Nisan'da Murat Gezer'le Çırağan Sarayı'nda evlenecekti. İddialara göre Kenan Doğulu Mina Başaran'ın düğün için aldığı kaporayı iade etmemişti. İlk açıklama geldi

Kenan Doğulu, Mina Başaran'ın düğünü için aldığı kaporayı iade etmedi mi?

Başaran Holding'e ait özel jet 11 Mart'ta İran'da düştü. Uçakta Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşı ile 3 mürettabat hayatını kaybetti. Uçak düşmese Mina Başaran, 14 Nisan'da Murat Gezer'le Çırağan Sarayı'nda 500 kişinin katılacağı ve Kenan Doğulu'nun sahne alacağı düğünle evlenecekti.

İddiaya göre; Kenan Doğulu düğün için aldığı kaporayı geri vermedi. Çıkan haberlerin ardından Doğulu'nun menajeri Fikret Özonur, Duymayan Kalmasın programına şu açıklamayı yaptı:

"Aldığımız kapora ücretini iade ettik. Düğünle ilgili yazılan çizilen rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır. Başaran ailesi çok sevdiğimiz bir aile. Yaşananlar bizi çok üzmüştür. Çok sembolik bir kapora almıştık. Olay yaşandıktan sonra kaporayı iade ettik."

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Anahtar Kelimeler:
kenandogulu Mina Başaran

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