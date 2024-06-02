MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kenan Doğulu'nun Yılmaz Erdoğan'a sorduğu o soru Cansu Taşkın'ı kızdırdı! "Sahte dünyanız sizin olsun"

Kenan Doğulu'nun Yılmaz Erdoğan'a sorduğu o soru Cansu Taşkın'ı kızdırdı! "Sahte dünyanız sizin olsun"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.06.2024 06:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

50. yaşını kutlayan Kenan Doğulu, bir süre önce Cansu Taşkın'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Yılmaz Erdoğan'a "Yılmaz hocam çok sevişmenin zararı var mı? Sen bilirsin" demesiyle gündem oldu. Cansu Taşkın bu anları görünce sinirlendi.

Kenan Doğulu'nun Yılmaz Erdoğan'a sorduğu o soru Cansu Taşkın'ı kızdırdı! "Sahte dünyanız sizin olsun"

Kenan Doğulu ünlü isimlerin akın ettiği doğum günü kutlamasında Yılmaz Erdoğan'a öyle bir soru sordu ki soru kutlamanın önüne geçti.

Partisinde "Doktor" şarkısını söyleyen Kenan Doğulu, geçtiğimiz aylarda kendisinden yaşça küçük Cansu Taşkın ile ilişki yaşadığı ortaya çıkan ve görüntüleri ifşa olan Yılmaz Erdoğan'a seslendi.

Olay soru! "Çok sevişmenin zararı var mı?" Olay soru! "Çok sevişmenin zararı var mı?"

Kenan Doğulu Yılmaz Erdoğan'ı sahneye alarak "Yılmaz hocam çok sevişmenin zararı var mı? Sen bilirsin…" deyince ünlü oyuncu şaştı kaldı.

dd

CANSU TAŞKIN RAHATSIZ OLDU

O anları sosyal medyada gören Cansu Taşkın ise çok sinirlendi. "Kadın ne kutsal değil mi?" diyen Taşkın paylaşımında şunları söyledi:

"Öyle bir dünya istiyorum ki kadınların aşağılanmadığı, değer gördüğü, sözlü şiddet görmediği gerçekte olmayan gerçek dışı aşağılayıcı gösterilen ve bir de bunu örnek aldığımız sevdiğimiz sanatçılardan görünce bir kez daha anlıyorum ki ne kadar sahtesiniz ben gerçek dünyada olmak istiyorum. Sahte dünyanın sizin olsun."

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Sığınmacı' tepkisi: "Ülkemiz sessiz sedasız..."'Sığınmacı' tepkisi: "Ülkemiz sessiz sedasız..."
Diziden ayrılan ikinci isim belli oldu! Ünlü oyuncu diziye veda ediyorDiziden ayrılan ikinci isim belli oldu! Ünlü oyuncu diziye veda ediyor
Eşini rahatsız eden temas! Bakışı dikkat çektiEşini rahatsız eden temas! Bakışı dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Erdoğan Kenan Doğulu
En Çok Okunan Haberler
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid!

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid!

ABD'de FETÖ'cülerden CNN Türk ekibine saldırı

ABD'de FETÖ'cülerden CNN Türk ekibine saldırı

Dev finalde olay! 28. saniyede taraftarlar sahaya daldı

Dev finalde olay! 28. saniyede taraftarlar sahaya daldı

Mourinho meğer onu aramış! İlk isteği herkesi şaşırttı

Mourinho meğer onu aramış! İlk isteği herkesi şaşırttı

Fenerbahçe resmen duyurdu! Jose Mourinho açıkladı: 'Kadıköy'de buluşuyoruz, haydi yolculuğumuza başlayalım'

Fenerbahçe resmen duyurdu! Jose Mourinho açıkladı: 'Kadıköy'de buluşuyoruz, haydi yolculuğumuza başlayalım'

CHP'nin adayı belli oldu! Özgür Özel duyurdu

CHP'nin adayı belli oldu! Özgür Özel duyurdu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.