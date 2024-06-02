Kenan Doğulu'nun Yılmaz Erdoğan'a sorduğu o soru Cansu Taşkın'ı kızdırdı! "Sahte dünyanız sizin olsun"

Kenan Doğulu ünlü isimlerin akın ettiği doğum günü kutlamasında Yılmaz Erdoğan'a öyle bir soru sordu ki soru kutlamanın önüne geçti.

Partisinde "Doktor" şarkısını söyleyen Kenan Doğulu, geçtiğimiz aylarda kendisinden yaşça küçük Cansu Taşkın ile ilişki yaşadığı ortaya çıkan ve görüntüleri ifşa olan Yılmaz Erdoğan'a seslendi.

Kenan Doğulu Yılmaz Erdoğan'ı sahneye alarak "Yılmaz hocam çok sevişmenin zararı var mı? Sen bilirsin…" deyince ünlü oyuncu şaştı kaldı.

CANSU TAŞKIN RAHATSIZ OLDU

O anları sosyal medyada gören Cansu Taşkın ise çok sinirlendi. "Kadın ne kutsal değil mi?" diyen Taşkın paylaşımında şunları söyledi:

"Öyle bir dünya istiyorum ki kadınların aşağılanmadığı, değer gördüğü, sözlü şiddet görmediği gerçekte olmayan gerçek dışı aşağılayıcı gösterilen ve bir de bunu örnek aldığımız sevdiğimiz sanatçılardan görünce bir kez daha anlıyorum ki ne kadar sahtesiniz ben gerçek dünyada olmak istiyorum. Sahte dünyanın sizin olsun."





